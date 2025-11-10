AZ-Plus

Autos kollidieren auf Kreuzung – mit fatalen Folgen

Eine Frau mit zwei vierjährigen Kindern im Auto will in München links abbiegen. Auf der Kreuzung kommt ein anderes Fahrzeug entgegen – und es kommt zum Crash.
Während der Unfallnahme kam es drei Stunden lang zu Verkehrs-Beeinträchtigungen. (Symbolbild)
Während der Unfallnahme kam es drei Stunden lang zu Verkehrs-Beeinträchtigungen. (Symbolbild) © Stefan Puchner/dpa
München

Ein vier Jahre altes Kind ist nach einem Zusammenprall von zwei Autos an einer Kreuzung in München ums Leben gekommen. Es saß zusammen mit einem weiteren Kind im gleichen Alter im Wagen einer 37-Jährigen, wie die Polizei mitteilte. Die Frau wollte am Nachmittag an einer Kreuzung im Stadtbezirk Berg am Laim nach links abbiegen.

Der Räumungspfeil an der Kreuzung habe für sie Grün gezeigt, hieß es. Auf der Kreuzung prallte ihr Wagen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen. Am Steuer saß ein 60-Jähriger, auf dem Beifahrersitz eine 30-Jährige. Alle Erwachsenen und Kinder wurden bei dem Unfall verletzt - eines der Kinder hatte schwerste Verletzungen und starb im Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden.

