München wird zum Testlabor für die Mobilität der Zukunft: Im neuen Deutschen Zentrum für Mobilität startet das Projekt RISE, bei dem autonome Shuttlebusse im dichten Stadtverkehr erprobt werden – mit Millionenförderung des Bundes und großen Erwartungen an Sicherheit und Alltagstauglichkeit.

Bei einem Mobilitätsgipfel am Montagmittag im "Munich Urban Colab" (Freddie-Mercury-Straße) ist die große Frage des künftigen Verkehrs debattiert worden: autonomes Fahren. Und fast nebenbei erzählte der Bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU), dass es ab sofort das fünfte Deutsche Zentrum für Mobilität (DZM) gebe.

Klar ist: Deutschland will aufholen bei diesem großen Thema. Der Nahverkehr steht dabei im Fokus. Selbstfahrende Taxis und Busse gehören in China und den USA bereits zum Alltag. Doch in Deutschland wird das noch eine Weile dauern, auch wenn es in Teilen schon klappt. "Ich bin heute von einem autonomen Testfahrzeug abgeholt worden und habe mich sicher gefühlt", sagte Bernreiter.

Projekt RISE soll Tausende Kilometer im Münchner Nahverkehr abspulen

Das Zentrum für Mobilität soll alle nötigen Institutionen und Unternehmen zusammenbringen, um diese Zukunftsvision wahr werden zu lassen. Bernreiter sagte: "München hat die besten Voraussetzungen." Die Forschung im DZM soll auch die technologische Abhängigkeit von anderen Ländern abbauen. Tausende Kilometer will man in den nächsten Jahren abspulen.

Selbstfahrende Testfahrzeuge, die in München derzeit mit Sicherheitspiloten testen dürfen. Drittes Fahrzeug von links: Edgar. Damit wurde am Montag der parlamentarische Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Ulrich Lange abgeholt. "Ich habe mich sicher gefühlt", sagte er. © Daniel von Loeper

Damit das auch klappt, gibt es im DZM ab sofort das Projekt RISE. Hier sollen autonome Busse im realen Alltag erprobt werden. "München ist kleinteilig und hat oft viele Baustellen", sagte dazu der Mobilitätsreferent der Stadt, Georg Dunkel (parteilos), "wenn es mit den selbstfahrenden Bussen hier klappt, dann klappt es überall".

"Edgar hat mich abgeholt, ich habe mich sicher gefühlt"

Das Bundesverkehrsministerium fördert das Projekt RISE mit 20 Millionen Euro. Deshalb hielt auch der Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Ulrich Lange eine kurze Ansprache. "Ich war heute mit Edgar unterwegs und habe mich sicher gefühlt", sagte er. "Edgar" ist ein umgebauter VW-Minivan, der in München seine Testkilometer abspulen darf.

Münchens Zweite Bürgermeisterin Mona Fuchs (Grüne) war ebenfalls bei der Einweihung. Sie betonte, dass München genau das habe, was viele Unternehmen händeringend suchten: Vielfalt. "Wir haben einen Migrationsanteil von fast 50 Prozent", sagte sie. Das sei eine der größten Stärken der Stadt. Fuchs hat vor allem den Nahverkehr im Blick. "München wächst so schnell, dass wir Wachstumsschmerzen haben", sagte sie. "Da brauchen wir auch die passende Mobilität dazu."