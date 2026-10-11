Autofahrerin wendet plötzlich: Vier Verletzte bei Unfall in München

Obwohl sie ihre Kinder im Auto hat, wendet eine Autofahrerin (35) in Milbertshofen ihren Skoda unvermittelt und trotz durchgezogener Linie. Es kommt zum Zusammenstoß mit einem anderen Pkw.

Zwei größere Unfälle hatte die Münchner Polizei am Wochenende zu vermelden. Im ersten Fall vom Freitagabend (9.10.2026) war eine 22-jährige BMW-Fahrerin gegen 23.45 Uhr auf der Dülferstraße im Hasenbergl nach links von der Fahrbahn abgekommen.

Sie kollidierte erst mit einem Schutzbügel im Grünstreifen und dann mit vier geparkten Fahrzeugen. Die Ursache dafür ist unklar. Die Fahrerin und ihre beiden Mitinsassinnen (23 und 26 Jahre) wurden leicht verletzt. Alle Fahrzeuge sind Totalschaden. Ein Alkohol- und Drogentest waren negativ, so die Polizei.

Unfall in München: Frau wendet trotz durchgezogener Linie

Am Samstag gegen 17.50 Uhr war eine 35-Jährige mit ihrem Mann (43) als Beifahrer auf der Riesenfeldstraße in Richtung Petuelring unterwegs. Mit im Auto saßen die vier und sechs Jahre alten Kinder des Paares. Plötzlich wendete die Fahrerin, die auf der rechten Spur fuhr, ihren Skoda – trotz durchgezogener Linie an der Stelle.

Der Pkw kollidierte mit dem BMW einer 25-jährigen Fahrerin, die auf der linken Spur in gleicher Richtung fuhr. Diese hatte eine 18 Jahre alte Verwandte als Beifahrerin dabei.

Alle erwachsenen Personen wurden bei dem Unfall verletzt und vor Ort vom Rettungsdienst versorgt. Die Kinder blieben unverletzt. Warum die Frau verbotswidrig und plötzlich wenden wollte, ist noch unklar.

Die Verkehrspolizei ermittelt. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden. Während der Unfallaufnahme musste der Bereich für ca. eineinhalb Stunden gesperrt werden. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen, so die Polizei.