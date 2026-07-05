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Von Auto erfasst: 34-jähriger aus München stirbt bei Radl-Unfall bei Rosenheim

Tödlicher Crash bei Riedering: Ein Radfahrer stirbt beim Zusammenstoß mit einem Auto. Wie konnte es zu dem tragischen Unfall kommen?
AZ/dpa |
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Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild)
Für den Radfahrer kam jede Hilfe zu spät. (Symbolbild) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Ein 34 Jahre alter Radfahrer ist bei Riedering (Landkreis Rosenheim) von einem Auto erfasst worden und dabei ums Leben gekommen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. 

Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr die 58 Jahre alte Autofahrerin am Samstag von hinten auf den Radfahrer zu. Dabei geriet sie zu weit nach rechts und stieß mit dem 34-Jährigen zusammen. Der Radfahrer wurde über das Auto geschleudert und erlitt tödliche Verletzungen.

Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen kam jede Hilfe für ihn zu spät. Die Autofahrerin erlitt einen Schock und wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend betreut. 

Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Staatsanwaltschaft ordnete ein Gutachten zur Klärung der Unfallursache an. Gegen die 58-Jährige wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt.

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1 Kommentar
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  • kartoffelsalat vor 2 Stunden / Bewertung:

    "Wie konnte es zu dem tragischen Unfall kommen?"

    Wenn man als Kraftfahrer weder in der Lage ist 2m Abstand zwischen Außenspiegel und Lenkergriff noch sich an die Faustregel "Radfahrer auf der gleichen Linie wie Kraftfahrer überholen" zu halten, hat man am Steuer eines Kfz nichts verloren.

    Es ist unerträglich.
    Möge der Radlfahrer in Frieden ruhen.

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