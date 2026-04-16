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Autofahrer erfasst 10-Jährige – und entfernt sich vom Unfallort

Nach einem Zusammenstoß mit einem Kind auf dem Radl kümmert sich ein Auto-Fahrer zwar kurz, fährt dann aber doch weiter. Nun sucht ihn die Polizei. 
Myriam Siegert |
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Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt (Symbolbild).
Das Kind wurde bei dem Unfall leicht verletzt (Symbolbild). © IMAGO/Lobeca/Ralf Homburg

Ein 10 Jahre altes Mädchen ist bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Hadern verletzt worden. Das Kind war gegen 15.45 Uhr mit dem Radl auf dem linken Radweg der Fürstenrieder Straße in Richtung Laimer Unterführung unterwegs. Der Radweg ist an dieser Stelle für beide Fahrtrichtungen freigegeben.

An der Einmündung zur Kurparkstraße wollte das Mädchen diese geradeaus überqueren. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter männlicher Pkw-Fahrer mit einem blauen Pkw auf der Kurparkstraße in Richtung Fürstenrieder Straße.

Unfall in München: Mädchen verletzt sich

An der Einmündung der beiden Straßen kam es zum Zusammenstoß: Die 10-Jährige stürzte und wurde zum Glück nur leicht verletzt. Der Autofahrer stieg aus, sprach kurz mit der 10-Jährigen und fuhr anschließend weiter – ohne seinen gesetzlichen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Das Mädchen wurde später von Familienangehörigen zur ambulanten Untersuchung ins Krankenhaus gebracht. Das Fahrrad der 10-Jährigen wurde leicht beschädigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang machen können, oder der unbekannte Pkw-Fahrer (männlich, ca. 70 Jahre alt), werden gebeten, sich mit dem Unfallkommando, Tegernseer Landstraße 210, 81549 München Tel.: 089/6216-3322, in Verbindung zu setzen.

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