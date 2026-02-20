Auto rutscht bei München unter Sattelzug: Ganze Familie schwer verletzt

Ein Familienvater fährt von der A99 auf einen Parkplatz ab. Doch auf der glatten Straße kommt er von der Fahrbahn ab und prallt mit seinem Auto gegen einen Sattelzug - mit schlimmen Folgen.

Auf einem Parkplatz an der Autobahn 99 bei München ist ein Auto auf glatter Fahrbahn gegen einen stehenden Sattelzug geprallt. Die dreiköpfige Familie im Auto wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Demnach wollte der 51-jährige Fahrer am Donnerstagabend bei Aschheim (Landkreis München) von der Autobahn auf einen Parkplatz abfahren, kam auf der winterlichen Fahrbahn nach links ab und stieß gegen den geparkten Lastwagen. Sein Fahrzeug wurde teilweise unter den Auflieger des Sattelzugs geschoben. Der Fahrer, seine 47-jährige Ehefrau und die zehn Jahre alte Tochter kamen schwer verletzt in ein Krankenhaus.