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Auto geht mitten in Pasing in Flammen auf

Ein Peugeot ist am Montagnachmittag in Pasing im Bereich der Bäckerstraße und Gräfstraße in Flammen aufgegangen. Nach ersten Informationen konnten sich die Insassen unverletzt retten.
Ralph Hub
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Der Peugeot steht in Flammen, schwarzer Rauch steigt in Pasing an der Kreuzung Gräf- und Bäckerstraße auf.
Der Peugeot steht in Flammen, schwarzer Rauch steigt in Pasing an der Kreuzung Gräf- und Bäckerstraße auf. © privat

Kurz nach 15 Uhr am Montagnachmittag stieg mitten in Pasing nur einige hundert Meter vom Bahnhof entfernt dichter, schwarzer Rauch in den Himmel auf. An der Kreuzung Gräfstraße und Bäckerstraße stand ein Peugeot 208 in Flammen. Der Brand brach nach Zeugenangaben im Motorraum aus und breitete sich dann innerhalb weniger Minuten im gesamten Fahrzeug aus.

Offenbar keine Verletzten

Nach ersten Informationen sollen sich zwei Personen in dem Auto befunden haben. Sie konnten sich in Sicherheit bringen. Nach Informationen der Polizei gab es keine Verletzten.

Die Feuerwehr hatte den Brand nach wenigen Minuten gelöscht. Polizeibeamte waren ebenfalls im Einsatz. Über die Brandursache und die Schadenshöhe lagen zunächst keine Informationen vor.

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16 Kommentare
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  • GrauWolf vor 3 Stunden / Bewertung:

    Ideologisch verblendet - das sind wohl eher diejenigen die mit der Brechstange übernacht und ohne Infrastruktur das e-Auto einführen wollen. Die Deutsche Automobilindustrie zahlt dafür einen hohen Preis.

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  • kartoffelsalat vor 2 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von GrauWolf

    Also ideologisch verblendet wer in einer staugeplagten Stadt und ohne eigenen Parkplatz einen PKW anschafft? Die Stadtgesellschaft zahlt dafür einen hohen Preis.

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  • ClimateEmergency vor 58 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von GrauWolf

    " das sind wohl eher diejenigen die mit der Brechstange übernacht und ohne Infrastruktur das e-Auto einführen wollen. Die Deutsche Automobilindustrie zahlt dafür einen hohen Preis."

    Seit 100 Jahren ist klar, dass der Verbrenner keine Zukunft hat.
    Die Automobilindustrie hat einfach geschlafen.

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