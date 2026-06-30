Ein Peugeot ist am Montagnachmittag in Pasing im Bereich der Bäckerstraße und Gräfstraße in Flammen aufgegangen. Nach ersten Informationen konnten sich die Insassen unverletzt retten.

Der Peugeot steht in Flammen, schwarzer Rauch steigt in Pasing an der Kreuzung Gräf- und Bäckerstraße auf.

Kurz nach 15 Uhr am Montagnachmittag stieg mitten in Pasing nur einige hundert Meter vom Bahnhof entfernt dichter, schwarzer Rauch in den Himmel auf. An der Kreuzung Gräfstraße und Bäckerstraße stand ein Peugeot 208 in Flammen. Der Brand brach nach Zeugenangaben im Motorraum aus und breitete sich dann innerhalb weniger Minuten im gesamten Fahrzeug aus.

Offenbar keine Verletzten

Nach ersten Informationen sollen sich zwei Personen in dem Auto befunden haben. Sie konnten sich in Sicherheit bringen. Nach Informationen der Polizei gab es keine Verletzten.

Die Feuerwehr hatte den Brand nach wenigen Minuten gelöscht. Polizeibeamte waren ebenfalls im Einsatz. Über die Brandursache und die Schadenshöhe lagen zunächst keine Informationen vor.