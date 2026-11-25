Ein Pkw fährt am Dienstag in eine abgesicherte Baustelle. Dabei werden zwei Bauarbeiter verletzt, einer von ihnen schwer.

Bei einem Unfall mit einem Pkw werden zwei Bauarbeiter in München verletzt, einer davon schwer. (Symbolbild)

Trotz abgesicherter Baustelle wurden am Dienstagnachmittag zwei Bauarbeiter bei einem Unfall mit einem Pkw verletzt, einer davon schwer.

Laut Polizei war ein 28-Jähriger aus München gegen 16.15 Uhr mit seinem Kia in Sendling auf der Isartalstraße in Richtung Schäftlarnstraße unterwegs. Zu dieser Zeit führten zwei Bauarbeiter (63 und 64) auf Höhe der Hausnummer 44 Arbeiten auf der Fahrbahn durch. Die Baustelle war dabei durch Warnbaken abgesichert.

Bauarbeiter mit mehreren Brüchen an der Wirbelsäule

Aus bisher noch unbekannten Gründen fuhr der 28-Jährige in den Baustellenbereich und kollidierte dabei zunächst mit einer Warnbake und anschließend mit den beiden Bauarbeitern. Der 64-Jährige erlitt dabei Prellungen und klagte über Rückenschmerzen. Seinen 63-jährigen Kollegen hat es schlimmer erwischt, er zog sich bei dem Unfall mehrere Frakturen an der Wirbelsäule zu. Schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde er vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Der Pkw des 28-Jährigen wurde nur leicht beschädigt. Die Münchner Verkehrspolizei ermittelt nun in diesem Fall.