Cabrio im Olympiadorf aufgebrochen und Feuer gelegt? 19-jähriger Wohnungsloser im Verdacht

In einer Tiefgarage bemerkt ein Passant ein rauchendes Auto. Ein daneben stehender 19-Jähriger will einen unbekannten Täter beobachtet haben – und gerät dann selbst ins Visier der Polizei.

München

Nach einem gescheiterten Autodiebstahl in einer Tiefgarage am Helene-Mayer-Ring (Olympiadorf) in Milbertshofen soll ein 19-Jähriger Obdachloser versucht haben, den BMW Z3 anzuzünden.

Die Ermittler gingen davon aus, dass er das Auto in Brand stecken wollte, um Spuren des versuchten Diebstahls zu vernichten, wie eine Polizeisprecherin am Sonntag mitteilte.

Olympiadorf: Obdachloser versucht Auto zu stehlen – und zündet es an

Ein Passant hatte den 19-Jährigen am Samstagmorgen an dem in einer Tiefgarage am Helene-Mayer-Ring geparkten Auto bemerkt. Der 19-Jährige habe dem Passanten zunächst erzählt, dass er einen unbekannten Mann bei der Tat beobachtet habe.

Als die Polizei jedoch hinzukam, stellte sich laut der Sprecherin heraus, dass der 19-Jährige selbst das Auto aufgebrochen hatte. Nachdem es ihm nicht gelungen war, das Auto zu stehlen, soll er die Betriebserlaubnis sowie einen Putzlappen im Wagen angezündet haben.

Die Beamten nahmen den Mann fest. Gegen ihn werde wegen versuchten Diebstahls und versuchter schwerer Brandstiftung ermittelt. Ein Richter sollte am Sonntag über eine mögliche Untersuchungshaft entscheiden.