Auszeit, Aufmerksamkeit, Unterstützung: So half "Gutes vereint" Mütter für Mütter

"Gutes vereint" unterstützt Münchner Vereine nicht nur finanziell, sondern verschafft ihnen auch wertvolle Aufmerksamkeit. Wie sehr die Aktion wirken kann, zeigt das Beispiel der Mütter für Mütter gUG.

15. September 2026 - 00:00 Uhr

Als die AZ im vergangenen Jahr im Rahmen von "Gutes vereint" die Arbeit der Mütter für Mütter gUG vorgestellt hat, ging es um Frauen, die im Alltag oft kaum eine Pause kennen: Mütter von schwer kranken oder behinderten Kindern. Die Organisation ermöglicht ihnen ein Auszeit-Wochenende am Chiemsee – mit Ruhe, Austausch und Zeit zum Krafttanken. Bei „Gutes vereint“ sammelte sie 2025 dafür Spenden. Zehn Mütter sollten für ein Wochenende aus ihrem fordernden Alltag herauskommen und neue Energie schöpfen.

"Die Gelder von ,Gutes vereint’ sind eine großartige Sache, weil so viele Mütter auf der Warteliste stehen". sagt Veronika Fürmann von der "Mütter für Mütter gUG".

Die Aktion war ein Erfolg: Mütter für Mütter gewann die Kategorie „Soziales“ und erhielt 3.500 Euro Unterstützung.

„Viele Frauen sind wie in einem Hamsterrad gefangen“, sagte Leiterin Julia Sander damals der AZ. Eine Teilnehmerin habe ihr einmal erzählt: „Ich habe das erste Mal seit sieben Jahren durchgeschlafen.“

Doch „Gutes vereint“ half nicht nur finanziell. Durch die Berichterstattung in der AZ bekam die Arbeit der Organisation zusätzliche Aufmerksamkeit – und damit auch das Thema, wie groß die Belastung pflegender Mütter oft ist. Für Mütter für Mütter war die Aktion deshalb gleich doppelt wertvoll: Sie machte eine weitere Auszeit möglich – und zugleich sichtbar, wie dringend solche Angebote gebraucht werden.

Gemeinsam für Münchens Vereine: So funktioniert "Gutes vereint"

Seit 2019 bündeln die Münchner Bank eG und die Abendzeitung Kräfte, um Münchner Vereine zu stärken. Auch 2026 heißt es wieder: "Gutes vereint" – und Ihr Verein kann dabei sein! Gesucht werden Projekte aus den Kategorien Kinder, Soziales, Tiere und Inklusion. Viele Initiativen haben in den Vorjahren nicht nur finanzielle Unterstützung erhalten, sondern auch wertvolle Aufmerksamkeit in Zeitung, online und Social Media – ein Schub für Wirkung und Vernetzung.

Beschreiben Sie kurz Ihr Vorhaben, die geplante Verwendung der Mittel und nennen Sie Ihre gewünschte Summe – auch kleinere Budgets sind willkommen.

Jetzt bewerben – und München gemeinsam besser machen!

Nach der Jury-Wahl, bestehend aus Sandra Bindler, Christiane Steidle und Stefanie Faghani von der Münchner Bank, sowie Michael Schilling, Tamara Sailer und Pia Niebelschütz von der Abendzeitung stimmen die Leserinnen und Leser vom 5. bis 18. Oktober online für ihren Lieblingsverein ab. Vom 9. bis 25. November folgt das Crowdfunding über das Portal der Münchner Bank eG.

Bei "Gutes vereint" können sich Vereine bewerben, die sich für Kinder engagieren. © AI-generated

Für jede Spende ab 5 € legt "Gutes vereint“ 10 € drauf. Dieses Co-Funding gilt, bis ein Gesamtbetrag von 5.000 Euro erreicht ist. Alle weiteren Spenden fließen selbstverständlich ebenfalls in das Projekt, jedoch ohne zusätzliches Co-Funding.

Vier Bereiche, ein gemeinsames Ziel: Gutes bewirken

Gemeinnützige Arbeit ist das Herz unserer Stadt – und sie zeigt sich besonders eindrucksvoll in den Bereichen Kinder, Soziales, Tiere und Inklusion. Dort, wo Engagement auf Leidenschaft trifft, entstehen Geschichten, die Mut machen und Hoffnung schenken.

Für Kinder bedeutet das Ehrenamt oft einen geschützten Raum. Es sind die Menschen, die Hausaufgabenhilfe geben, beim Fußballtraining am Spielfeldrand stehen oder kreative Projekte ins Leben rufen. Sie schenken den Jüngsten nicht nur Zeit, sondern auch Selbstvertrauen und Zukunftsperspektiven.

Auch im sozialen Bereich beweisen Münchner Vereine und Initiativen täglich, dass niemand allein gelassen werden muss. Ob in Suppenküchen, bei Nachbarschaftshilfen oder in Familienzentren – hier wird Gemeinschaft spürbar. Jede helfende Hand sorgt dafür, dass Menschen in schwierigen Lebenslagen neue Stärke finden.

Gemeinsam für starke Vereine und engagierte Menschen. © AI-generated

Besonders bewegend ist auch das Engagement für Tiere. Viele Freiwillige retten verletzte Wildtiere, pflegen verwaiste Jungtiere oder geben ausgesetzten Hunden und Katzen ein Zuhause. Sie kämpfen für jene, die selbst keine Stimme haben, und zeigen, wie wertvoll Mitgefühl für alle Lebewesen ist.

Und dann ist da die Inklusion: Projekte, die Barrieren abbauen, Begegnungen ermöglichen und dafür sorgen, dass Unterschiede nicht trennen, sondern verbinden. Hier entstehen Momente echter Gleichberechtigung – Momente, die zeigen, wie reich Vielfalt macht.

All diese Initiativen haben eines gemeinsam: Sie schenken Hoffnung, schaffen Nähe und machen München menschlicher. Jede Bewerbung, jede Idee und jede helfende Geste ist ein Beweis dafür, dass "Gutes vereint" nicht nur ein Name ist, sondern eine Bewegung, die unsere Stadt trägt.