Wegen außerplanmäßiger Instandhaltungsarbeiten kommt es in den kommenden Nächten zu Verkehrsbehinderungen und Sperrungen im Bereich Brudermühltunnel.

Das Baureferat führt in den kommenden Tagen außerplanmäßige Instandhaltungsarbeiten an der Straßenunterführung Heckenstallerstraße/Brudermühlstraße unter der Plinganserstraße durch. Dafür werden vom 23. bis voraussichtlich 27. November in der Zeit von 22 bis 5 Uhr zwei Fahrspuren auf dem Mittleren Ring in jeder Fahrtrichtung gesperrt.

Um einen Rückstau in den Brudermühltunnel zu vermeiden, wird aus sicherheitstechnischen Gründen in Fahrtrichtung West zudem die Nordröhre des Brudermühltunnels gesperrt. Der Verkehr wird über die Brudermühlstraße oberhalb des Tunnels umgeleitet. Die Geh- und Radwege sind von dieser Sperre nicht betroffen.