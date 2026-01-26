Ausgerechnet zu Stoßzeiten: Ausfälle und Verspätungen auf mehreren U-Bahnlinien

AZ-Plus
Der Berufsverkehr in München gestaltet sich am Montag zumindest bei den öffentlichen Verkehrsmitteln alles andere als einfach. Wegen mehrerer Störungen müssen U-Bahn-Passagiere Geduld mitbringen.
Am Montagmorgen kommt es im Münchner U-Bahnnetz zu erheblichen Störungen und Ausfällen. (Symbolbild).
Am Montagmorgen kommt es im Münchner U-Bahnnetz zu erheblichen Störungen und Ausfällen. So auch auf den Linien U1/U2. Schuld daran war eine Störung, die inzwischen aber wieder behoben sei, teilt die MVG mit.

Es komme dennoch bis voraussichtlich 9 Uhr zu Verspätungen, Ausfällen und vorzeitigen Wendungen. Auf die konkrete Art der Störung geht die MVG an dieser Stelle nicht genauer ein. 

Auch am Stachus gibt es augenscheinlich ein Problem. Hier ist ein Stellwerk gestört. Die U-Bahnlinien U4/U5 fahren deshalb mit Verspätungen. Bis voraussichtlich 9 Uhr soll das Problem behoben werden. 

  • Leberkas vor 11 Minuten / Bewertung:

    Liegt mit Sicherheit auch wieder mal an den widrigen Wetterverhältnissen. 🤭

  • SKi vor 43 Minuten / Bewertung:

    Die Verspätungsfestspiele der MVG starten mal wieder mit einer furiosen Ouvertüre. Die MVG ist mittlerweile so gut, dass jeder einzelne Tag eine Vielzahl an Highlights von Verspätungen bringt.

  • tutnixzursache vor einer Stunde / Bewertung:

    Das ist doch der Normal-Zustand seit mindestens 15 Jahren. Spätestens seit dieser Zeit rächt sich Udes "Sparpolitik" bei der U-Bahn. Am Ende zahlt man nämlich immer drauf, wenn man am Anfang "spart".

