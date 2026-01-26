Ausgerechnet zu Stoßzeiten: Ausfälle und Verspätungen auf mehreren U-Bahnlinien

Der Berufsverkehr in München gestaltet sich am Montag zumindest bei den öffentlichen Verkehrsmitteln alles andere als einfach. Wegen mehrerer Störungen müssen U-Bahn-Passagiere Geduld mitbringen.

Am Montagmorgen kommt es im Münchner U-Bahnnetz zu erheblichen Störungen und Ausfällen. (Symbolbild).

Am Montagmorgen kommt es im Münchner U-Bahnnetz zu erheblichen Störungen und Ausfällen. So auch auf den Linien U1/U2. Schuld daran war eine Störung, die inzwischen aber wieder behoben sei, teilt die MVG mit.

Es komme dennoch bis voraussichtlich 9 Uhr zu Verspätungen, Ausfällen und vorzeitigen Wendungen. Auf die konkrete Art der Störung geht die MVG an dieser Stelle nicht genauer ein.

Auch am Stachus gibt es augenscheinlich ein Problem. Hier ist ein Stellwerk gestört. Die U-Bahnlinien U4/U5 fahren deshalb mit Verspätungen. Bis voraussichtlich 9 Uhr soll das Problem behoben werden.