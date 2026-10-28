Ausgerechnet vor dem Bayern-Spiel: U-Bahn-Chaos auf dem Weg zur Allianz Arena

Im Münchner Nahverkehr kommt es derzeit zu erheblichen Einschränkungen: Sowohl auf mehreren U-Bahn-Linien als auch auf der S-Bahn-Stammstrecke müssen Fahrgäste mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen.

Ausgerechnet die U6 ist davon betroffen. Nach einer bereits behobenen Störung kommt es hier noch immer zu Verspätungen, teilt die MVG auf ihrer Stör-Homepage mit. Seit 17.25 Uhr hätte laut der MVG bereits wieder alles normal laufen sollen. Doch daraus scheint nichts zu werden, denn schon gibt es eine neue Warnung auf der Webseite der Münchner Verkehrsgesellschaft.

Bayern-Spiel in Fröttmaning: MVG warnt vor vollen U-Bahnen und Verspätungen

Wie die MVG mitteilt, kommt es wegen des Bayern-Spiels in der Allianz Arena in Fröttmaning zu Verspätungen auf den U-Bahn-Linien U3 und U6. Die Behinderungen sollen noch voraussichtlich bis 19:30 Uhr andauern. Außerdem ist vor allem zwischen 18.00 Uhr und Spielbeginn sowie nach dem Abpfiff ab etwa 22.15 Uhr mit einem erhöhten Fahrgastaufkommen zu rechnen.

Die MVG empfiehlt deshalb, nach Möglichkeit auf alternative Verbindungen oder andere Verkehrsmittel auszuweichen. Fußballfans können für die Anreise zum Stadion zwischen 18.15 und 20.15 Uhr auch die Busse ab dem S-Bahnhof Donnersbergerbrücke nutzen.

Verspätungen auch auf anderen U-Bahn-Linien

Auch auf der U1 und U7 kommt es zu Verspätungen und Ausfällen. Grund dafür ist eine bereits behobene Störung am Hauptbahnhof. Die Verzögerungen sollten zeitnah ein Ende finden.

Außerdem gibt es Probleme auf der U2. Hier sorgt eine Fahrzeugstörung am Königsplatz noch bis voraussichtlich 18.00 Uhr für Ausfälle und Verspätungen. Einige U-Bahnen endeten am Königsplatz, Fahrgäste wurden gebeten, mit Bussen weiterzureisen.

Störung auf der S-Bahn-Stammstrecke

Bis voraussichtlich 22.30 Uhr kommt es auf der Münchner S-Bahn-Stammstrecke ebenfalls zu erheblichen Einschränkungen. Fahrgäste müssen mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen. Wie die S-Bahn München mitteilt, sind zwischen Pasing und dem Ostbahnhof seit etwa 19.30 Uhr wegen einer Reparatur an der Oberleitung nur noch sehr eingeschränkt Zugfahrten möglich.

Betroffen sind die Linien S1, S2, S3, S4, S6 und S8. "Bitte beachten Sie, dass es dadurch auch bei U-Bahn, Bus und Tram zu erhöhtem Fahrgastaufkommen und entsprechenden Abweichungen im Fahrplan kommen kann", schreibt auch die MVG auf ihrer Homepage.