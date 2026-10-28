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Ausfälle und Verspätungen: U-Bahn-Chaos auf mehreren wichtigen Linien

Auf gleich vier Münchner U-Bahn-Linien kommt es aktuell zu Verspätungen und Ausfällen. Schuld sind Störungen, die am Nachmittag auftraten.
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Auf mehreren Linien kommt es zu Problemen.
Auf mehreren Linien kommt es zu Problemen. © Sven Hoppe/dpa

Ausgerechnet die U6 ist davon betroffen. Nach einer bereits behobenen Störung kommt es hier noch immer zu Verspätungen, teilt die MVG auf ihrer Stör-Homepage mit. Voraussichtlich bis 17.25 Uhr könne es aber noch zu Problemen auf der Linie kommen. Bis die Bayern-Fans sich auf den Weg zur Allianz Arena machen, um den FCB gegen Magdeburg anzufeuern, sollte also alles wieder in gewohnten Bahnen laufen. 

Auch auf der U1 und U7 kommt es zu Verspätungen und Ausfällen. Grund dafür ist eine bereits behobene Störung am Hauptbahnhof. Die Verzögerungen sollten zeitnah ein Ende finden.

Verspätungen auch auf der U-Bahn-Linie U2

Außerdem gibt es Probleme auf der U2.  Hier sorgt eine Fahrzeugstörung am Königsplatz noch bis voraussichtlich 17.35 Uhr für Ausfälle und Verspätungen. Einige U-Bahnen endeten am Königsplatz, Fahrgäste wurden gebeten, mit Bussen weiterzureisen.

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