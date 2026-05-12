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Ausbau Richtung Flughafen München: Autobahn vor großem Umbau

Als Route zum Münchner Flughafen und täglicher Arbeitsweg für viele Pendler ist sie stark belastet. Was sich auf der Autobahn 92 ändern soll.
AZ/dpa |
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In beide Richtungen soll die Autobahn 92 jeweils einen neuen Fahrstreifen erhalten. (Symbolbild)
In beide Richtungen soll die Autobahn 92 jeweils einen neuen Fahrstreifen erhalten. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Die Autobahn 92 im Münchner Norden soll zwei weitere Fahrstreifen bekommen. Wie die Regierung von Oberbayern mitteilte, darf die zwölf Kilometer lange Strecke zwischen dem Autobahndreieck München-Feldmoching und dem Autobahnkreuz Neufahrn bei Freising von aktuell vier auf sechs Fahrstreifen ausgebaut werden. Nach einem Planfeststellungsverfahren habe die Behörde dafür grünes Licht gegeben. 

Zusätzlich soll der Lärmschutz entlang des Autobahnabschnitts zwischen Ober- und Unterschleißheim verbessert werden. Die Anschlussstellen in den beiden Orten sollen neu konzipiert werden. Technische Vorarbeiten für den Ausbau sind laut Regierung bereits abgeschlossen. 

Wann die eigentlichen Bauarbeiten beginnen können, ist noch unklar. Gegen den Beschluss der Regierung könnten in den nächsten Wochen noch Klagen eingereicht werden, sagte der Sprecher der für den Bau zuständigen Autobahn GmbH Südbayern: "Wir warten einfach ab."

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5 Kommentare
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  • Der wahre tscharlie vor 30 Minuten / Bewertung:

    Oha, mehr Spuren auf der Autobahn zum Flughafen?
    Hallo, Regierung von Oberbayern, vielleicht hättet ihr euch vor zehn Jahren schon um einen ICE-Anschluß zum Flughafen kümmern sollen. Dann wären vielleicht weniger mit dem Auto dorthin gefahren.

    Und was kommt als Nächstes? Der sechsspurige Ausbau der Autobahn vor dem Allacher Tunnel?
    Und bitte nicht vergessen, der unter Wissing geplante achtspurige Ausbau der Autobahn zw. Brunnthal-Dreieck und dem Inntal.

    Endlich können die Politiker sagen, wir verbessern die Infrastruktur. Anstatt mehr Geld in die Bahn zu stecken, wird mehr zubetoniert.

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  • FRUSTI13 vor 19 Minuten / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Der wahre tscharlie

    Sie haben den Artikel wohl nicht richtig gelesen?!

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  • kartoffelsalat vor 31 Minuten / Bewertung:

    Ja, und damit geht sie dahin, die Fläche die für Gleise zur Entlastung der S1 und Expressanbindung des Flughafens ideal wäre.

    Was für ein Irrsinn.
    Brummbrumm über Alles.

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