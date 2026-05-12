Ausbau Richtung Flughafen München: Autobahn vor großem Umbau

Als Route zum Münchner Flughafen und täglicher Arbeitsweg für viele Pendler ist sie stark belastet. Was sich auf der Autobahn 92 ändern soll.

In beide Richtungen soll die Autobahn 92 jeweils einen neuen Fahrstreifen erhalten. (Symbolbild)

Die Autobahn 92 im Münchner Norden soll zwei weitere Fahrstreifen bekommen. Wie die Regierung von Oberbayern mitteilte, darf die zwölf Kilometer lange Strecke zwischen dem Autobahndreieck München-Feldmoching und dem Autobahnkreuz Neufahrn bei Freising von aktuell vier auf sechs Fahrstreifen ausgebaut werden. Nach einem Planfeststellungsverfahren habe die Behörde dafür grünes Licht gegeben.

Zusätzlich soll der Lärmschutz entlang des Autobahnabschnitts zwischen Ober- und Unterschleißheim verbessert werden. Die Anschlussstellen in den beiden Orten sollen neu konzipiert werden. Technische Vorarbeiten für den Ausbau sind laut Regierung bereits abgeschlossen.

Wann die eigentlichen Bauarbeiten beginnen können, ist noch unklar. Gegen den Beschluss der Regierung könnten in den nächsten Wochen noch Klagen eingereicht werden, sagte der Sprecher der für den Bau zuständigen Autobahn GmbH Südbayern: "Wir warten einfach ab."