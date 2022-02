Aus Psychiatrie geflohen: International gesuchter Straftäter am Flughafen gefasst

Gute Zusammenarbeit der Strafverfolgungsbehörden: Die Bundespolizei hat am Flughafen einen international gesuchten Straftäter festgenommen, der aus der Psychiatrie in Schweden geflohen war.

Am Donnerstagvormittag führten Bundespolizisten den 35-Jährigen dem Haftrichter vor - jetzt sitzt er erst einmal in der JVA Stadelheim ein. (Symbolbild)

München – Mit einem internationalem Haftbefehl haben die Behörden in Schweden seit Mitte 2021 nach dem 35-Jährigen gefahndet, jetzt wurde er am Flughafen festgenommen.

Mann war durch Drogengeschäfte und Gewalttaten aufgefallen

Wie die Bundespolizei berichtet, war der Mann aus Istanbul kommend in München gelandet an und sitzt jetzt in Auslieferungshaft. Die schwedischen Ermittler werfen dem Iraner Angriff auf Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Bedrohung und Drogenmissbrauch vor.

Psychiatrie: 35-Jähriger wegen Psychose nicht haftfähig

Er soll Ende 2015 und Anfang 2016 im schwedischen Uppsala und in Stockholm durch Drogendelikte und Gewalttaten aufgefallen sein, in der Hauptstadt soll er dabei zudem Polizeibeamte bedroht, angegriffen und verletzt haben. Ein Richter am Uppsala District Court hatte daraufhin im Juli 2016 die Unterbringung des Iraners in der Psychiatrie veranlasst, da der Verurteilte offenbar aufgrund einer Psychose nicht haftfähig war.

Auslieferungsverfahren: Gesuchter sitzt in Stadelheim ein

Später war der 35-Jährige wohl aus der Einrichtung geflüchtet. Da die schwedischen Strafverfolgungsbehörden den Tatverdächtigen im benachbarten EU-Ausland vermuteten, baten sie die Polizeibehörden der europäischen Partnerstaaten im August letzten Jahres um Hilfe bei der Suche.

Bei der Einreisekontrolle am Münchner Flughafen klickten nun die Handschellen: Am Donnerstagvormittag führten Bundespolizisten den Festgenommenen dem Haftrichter vor und lieferten ihn anschließend auf Geheiß des Landshuter Richters in die Justizvollzugsanstalt München-Stadelheim ein.

Dort muss der 35-Jährige das durch die Generalstaatsanwaltschaft München betriebene Auslieferungsverfahren abwarten.