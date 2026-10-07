Aus Netz und aus der Isar befrei: Feuerwehr rettet Eichhörnchen und Fuchs das Leben
Wenn die Feuerwehr alarmiert wird, dann brennt es in den allermeisten Fällen irgendwo. Doch am Montag und Dienstag mussten die Einsatzkräfte keine Flammen bekämpfen, sondern wurden zu Tierrettern.
Eichhörnchen verfängt sich in Vogelnetz
Am Montag wurde die Feuerwehr in die Viktoriastraße gerufen, dort sei ein Eichhörnchen in Not geraten. Der kleine, buschige Nager hatte sich auf einer Dachterrasse in einem Vogelnetz verfangen und konnte sich ohne fremde Hilfe nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien.
Dies haben dann die Einsatzkräfte getan, die das kleine Oachkatzl mit einem Teppichmesser aus dem Netz schnitten, kurz auf Verletzungen untersuchten und dann in die Freiheit entließen. Diese genießt es nun mit seinen Artgenossen im Innenhof des Gebäudes.
Schulklasse entdeckt Fuchs in der Isar
Nicht ganz so einfach entpuppte sich ein tierischer Einsatz am Dienstag. Gleich eine ganze Schulklasse meldete sich bei der Feuerwehr und berichtete von einem Fuchs, der bei der Museumsinsel hilflos in der Isar treiben würde.
Als die Feuerwehr an der Zenneckbrücke ankam, war schon eine Streife der Polizei vor Ort; von dem Fuchs fehlte jedoch jede Spur. Mit Strömungsretteranzügen ausgestattet, begaben sich drei Einsatzkräfte in die Isar auf der Suche nach Meister Reineke. An der Ludwigsbrücke fanden sie schließlich den Fuchs, der hier an einem Vorsprung im Wasser gefangen war und keine Fluchtmöglichkeit mehr sah.
Behutsam wurde er mit einem Tierfangnetz eingefangen, an Land gebracht und anschließend unverletzt an einem schönen, heimatnahen Ort freigelassen. Vielleicht dort, wo sich Fuchs und Eichhörnchen "Gute Nacht" sagen.
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