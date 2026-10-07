Gleich zweimal ist die Münchner Feuerwehr in dieser Woche schon zum tierischen Lebensretter geworden. Ein Eichhörnchen und ein Fuchs gerieten in eine missliche Lage.

Dieses Eichhörnchen hatte sich in einem Vogelnetz verfangen und wurde von der Feuerwehr befreit.

Wenn die Feuerwehr alarmiert wird, dann brennt es in den allermeisten Fällen irgendwo. Doch am Montag und Dienstag mussten die Einsatzkräfte keine Flammen bekämpfen, sondern wurden zu Tierrettern.

Eichhörnchen verfängt sich in Vogelnetz

Am Montag wurde die Feuerwehr in die Viktoriastraße gerufen, dort sei ein Eichhörnchen in Not geraten. Der kleine, buschige Nager hatte sich auf einer Dachterrasse in einem Vogelnetz verfangen und konnte sich ohne fremde Hilfe nicht mehr aus seiner misslichen Lage befreien.

Dies haben dann die Einsatzkräfte getan, die das kleine Oachkatzl mit einem Teppichmesser aus dem Netz schnitten, kurz auf Verletzungen untersuchten und dann in die Freiheit entließen. Diese genießt es nun mit seinen Artgenossen im Innenhof des Gebäudes.

Schulklasse entdeckt Fuchs in der Isar

Nicht ganz so einfach entpuppte sich ein tierischer Einsatz am Dienstag. Gleich eine ganze Schulklasse meldete sich bei der Feuerwehr und berichtete von einem Fuchs, der bei der Museumsinsel hilflos in der Isar treiben würde.

Die Feuerwehr rettete einen Fuchs aus der Isar nahe der Museumsinsel. © Berufsfeuerwehr München

Als die Feuerwehr an der Zenneckbrücke ankam, war schon eine Streife der Polizei vor Ort; von dem Fuchs fehlte jedoch jede Spur. Mit Strömungsretteranzügen ausgestattet, begaben sich drei Einsatzkräfte in die Isar auf der Suche nach Meister Reineke. An der Ludwigsbrücke fanden sie schließlich den Fuchs, der hier an einem Vorsprung im Wasser gefangen war und keine Fluchtmöglichkeit mehr sah.

Feuerwehr lässt Fuchs frei

Behutsam wurde er mit einem Tierfangnetz eingefangen, an Land gebracht und anschließend unverletzt an einem schönen, heimatnahen Ort freigelassen. Vielleicht dort, wo sich Fuchs und Eichhörnchen "Gute Nacht" sagen.