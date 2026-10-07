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Aus nach nur einer Ausgabe: Silvestermeile findet nicht mehr statt

Die Party auf der Ludwigstraße hätte eigentlich noch einmal steigen dürfen. Was die Stadt dazu sagt – und was der Veranstalter plant.
Jan Krattiger |
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Manchen Besuchern war auf der Silvestermeile in München zu wenig geboten.
Manchen Besuchern war auf der Silvestermeile in München zu wenig geboten. © Florian Kraus

Die Kritik war deutlich nach der ersten Ausgabe der Silvestermeile auf der Ludwigstraße zum Jahreswechsel 2025/2026. Vor allem in den Sozialen Medien machten viele Besucher ihrem Ärger Luft: Zu teuer bei 40 Euro Eintritt und eine enttäuschende Lichtshow waren die größten Kritikpunkte.

Keine Silvestermeile dieses Jahr

Nun ist klar: Obwohl die Münchner Eventagentur "Gral" den Zuschlag für die Silvestermeile von der Stadt für zwei Ausgaben bekommen hat, wird es zunächst keine weitere mehr geben. Das geht aus einem Bericht hervor, der kommende Woche im Stadtrat diskutiert wird. Das Wirtschaftsreferat hätte zwar trotz einiger Kritikpunkte nochmal grünes Licht gegeben, doch der Veranstalter zog laut dem Bericht im September seine Anträge für die zweite Ausgabe zurück.

Manchen Besuchern war auf der Silvestermeile in München zu wenig geboten.
Manchen Besuchern war auf der Silvestermeile in München zu wenig geboten. © Florian Kraus

Das liege "in seinem eigenen Ermessen", sagt Grünen-Stadtrat Beppo Brem zur AZ. "In Zeiten, in denen alle wegen steigender Kosten weniger Geld im Portemonnaie haben, ist eine doch etwas hochpreisigere Veranstaltung aber vermutlich nicht so einfach durchzuführen", sagt er

Offenbar kann sich der Veranstalter aber vorstellen, ein Jahr später noch einmal einen Versuch zu starten, so geht es aus dem Bericht hervor. 

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3 Kommentare
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  • Rigobert vor 9 Stunden / Bewertung:

    Gute Entscheidung. Jeder soll am Sylvester feiern und böllern ohne Pause. Die Sylvestermeile hatte keine Stimmung und Atmosphäre.

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  • Der wahre tscharlie vor 9 Stunden / Bewertung:

    Ich finde es ja schon amüsant, dass sich eine Eventagentur "Gral" nennt. ;) Ich weiß ja nicht welchen Bezug derjenige herstellen wollte, als er sich das ausdachte. Ich muß da sofort an den "Heiligen Gral" denken.

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  • kartoffelsalat vor 6 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Der wahre tscharlie

    Zu Zeiten des Openair-Kinos am Königsplatz hießen die zumindest noch G.R.A.L. (Gründliche Realisierumg Allgemeiner Lebenafreude)

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