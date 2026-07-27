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Aus nach 35 Jahren: Kult-Laden in München verlässt die Sendlinger Straße 

Nach 35 Jahren: Der Kult-Designerladen in der City schließt. Ein Abschiedsbesuch im originellen Anlaufpunkt für schrille Geschenke und freche Einrichtung.
Eva von Steinburg |
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Seit 22 Jahren dabei: Kare-Mitarbeiterin Stephanie Reiter mit einer originellen Vase mit Mund.
Seit 22 Jahren dabei: Kare-Mitarbeiterin Stephanie Reiter mit einer originellen Vase mit Mund. © Daniel von Loeper

Räumungsverkauf – bis zu 70 Prozent Rabatt. Kare zieht sich nach 35 Jahren zurück aus der Münchner City. Die gute Nachricht ist: Kein Mitarbeiter wird gekündigt.

Die vier Angestellten des Kare City Studios in der Sendlinger Straße wechseln ins riesige Kare Kraftwerk – ins Obersendlinger Design-Möbelhaus im alten Heizkraftwerk mit Alpenblick an der Drygalski-Allee.

Farbige Sofaelemente vor dem Pride-Regal.
Farbige Sofaelemente vor dem Pride-Regal. © Eva von Steinburg

Opulentes Design: verrückte Vasen, bunte Buchstützen

1991 war Eröffnung. Bis Ende des Sommers ist jetzt in der Altstadt Schlussverkauf: Zebra-Hocker, Teller mit Goldrand, verrückte Vasen und quietschbunte Buchstützen wollen verkauft werden.

Von der Fußgängerzone nahe Sendlinger Tor purzeln Stammkunden und Passanten in den ungewöhnlichen Wohn-Laden, bis zur Decke ausstaffiert mit extravaganten Dekoartikeln: opulent bedruckte Sofakissen mit Motiven wie Pfau, Affe oder Kakadu – typisch Kare eben.

Protziger weißer Kickertisch und extravagante Wohn-Accessoires: der Kare City Shop.
Protziger weißer Kickertisch und extravagante Wohn-Accessoires: der Kare City Shop. © Daniel von Loeper

Seit 22 Jahren verkauft Mitarbeiterin Stephanie Reiter bei Kare. Sie stellt fest: "Die Kunden sind traurig. Sie sagen: Was ? Dann gibt es euch nicht mehr in der Innenstadt? Doch bei Kare ist 'online' so explodiert, dass man über die Standorte nachdenken muss", so die Frau.

Der Modeladen Stierblut gehörte dazu

Sie hat früher daneben, im Modeladen Stierblut gearbeitet, der zu Kare gehörte: "Kunden werden jetzt eine kleine Reise auf sich nehmen müssen, auch die Gay-Community. Es sind viele homosexuelle Menschen in München, die eine Affinität zu ausgefallenem Wohnen haben", meint die Schwester von Kare-Mitinhaber Jürgen Reiter. Zum Abschied meint sie: "Es war eine wunderbare Zeit. Zu Hause habe ich kaum etwas anderes als Kare. Es passt zu mir."

Vor dem Ladeneingang in der Sendlinger Straße: Kare-City-Store-Filialleiter Martin Obermayr.
Vor dem Ladeneingang in der Sendlinger Straße: Kare-City-Store-Filialleiter Martin Obermayr. © Daniel von Loeper

Die kleinen Möbelläden sind eingegangen

Auf den 380 Quadratmetern Ladenfläche steht ein schwerer weißer Kickertisch, von 599 auf 419 Euro herabgesetzt. Es gibt Beistelltische, Sofaelemente, ein brauner Dackelkopf aus Porzellan an der Wand. "Die Zeiten sind hart. Kare ist eine Institution für verrückte Dinge, teils schrill, teils extravagant, für diese große Fülle und Buntheit", erklärt Filialleiter Martin Obermayr (58). Seit dem Jahr 2000 arbeitet er in der Sendlinger Straße:

Mit ein Grund für die Schließung: die hohen Mieten

"Es ist schade. Noch nie habe ich hier so viel Leerstand erlebt und über eine so lange Zeit. Das liegt an den hohen Mieten", beklagt er. Der Innenstadt fehle es immer mehr an Vielfalt: "Die meisten kleinen Möbelläden sind eingegangen", hat er beobachtet.

Stammkundin Marlene Koenen (78) aus Sendling ist traurig.
Stammkundin Marlene Koenen (78) aus Sendling ist traurig. © Daniel von Loeper

Obermayr berät Stammkundin Marlene Koenen aus Sendling, die heute eine Eckcouch für ihr Wohnzimmer kauft, dazu vier Essteller. Die frühere Psychiatrieschwester im Krankenhaus Haar sagt: "Ich bin traurig, dass hier Schluss ist. Dieser Laden ist gemütlich. Ich komme seit 20 Jahren und kenne alle Verkäufer", sagt sie: "Für jeden Geschmack ist etwas da, wobei pinkfarbene plüschige Hocker eher etwas für Junge sind".

Wird vermisst: das "Hübsche" in der Sendlinger Straße

Wenn sie auf die Fußgängerzone blickt, denkt sie: "Nur noch Süßbuden, Kuchen und Fressbuden, wo früher hübsche Läden waren, wie ein Dessousgeschäft, in dem zwei ältere Damen mich mit Ruhe und Zeit, so wie früher bedient haben. Das Hübsche in der Sendlinger Straße fehlt!"

Er mag den opulenten Kare-Stil: Mike Appiah aus Garching kauft einen Sektkühler für Gäste.
Er mag den opulenten Kare-Stil: Mike Appiah aus Garching kauft einen Sektkühler für Gäste. © Daniel von Loeper

Kunde Mike Appiah, der in Garching Eventmanager ist, hat in seiner Wohnung sehr viel von Kare stehen: "Ein großes Foto von einem Mercedes, einen Glastisch mit goldenem Rand. Seit ewigen Zeiten kaufe ich hier Deko-Zeug, ich mag den Stil. Diese Dinge sieht man nirgends anders."

Gründeten Kare als Münchner Studenten: Inhaber Peter Schönhofen und Jürgen Reiter.
Gründeten Kare als Münchner Studenten: Inhaber Peter Schönhofen und Jürgen Reiter. © Kare

Tatsächlich gibt es Kare nicht in den Großstädten Hamburg, Frankfurt oder Berlin, sondern nur in München. 1981, als Münchner BWL-Studenten, haben die Freunde Jürgen Reiter und Peter Schönhofen angefangen, ihre eigenen Möbel zu bauen. In einer Zeit, in der das Wohnen noch schrecklich konventionell war.

Die Kare-Zentrale in der Stadt: das Kare Kraftwerk in Obersendling.
Die Kare-Zentrale in der Stadt: das Kare Kraftwerk in Obersendling. © Kare

Dieses Jahr steigt die Feier zum 45. Jubiläum

Nach 45 Jahren ist das inhabergeführte Unternehmen international: nach Wien, Los Angeles, Miami, Bogotá, Caracas oder Santiago de Chile ist Kare expandiert. 2026 wird das Jubiläum des Münchner Unternehmens gefeiert – mit den mutigen Farben und Mottos wie "niemals langweilig" und "immer voller Fantasie".

Der Münchner Kare-Mitarbeiter Lutz Niessen hat ein Faible für Vasen aus Glas.
Der Münchner Kare-Mitarbeiter Lutz Niessen hat ein Faible für Vasen aus Glas. © Daniel von Loeper

Aus dem Glockenbachviertel hat Mitarbeiter Lutz Niessen (62) bislang fünf Minuten mit dem Fahrrad zum Kare City Store gebraucht. "Das Betriebsklima hier war sehr familiär", erklärt er – und ergänzt: "Ich liebe Glas." Privat hat er eine Vasensammlung, zu der das Kare-Sortiment doch beigetragen hat. Seine berufliche Zukunft im riesigen Kare Kraftwerk sieht Niessen positiv: "Das ist das Ding. So ein Möbelhaus ist einmalig in Europa."

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  • Der wahre tscharlie am 25.07.2026 19:14 Uhr / Bewertung:

    Das Negative ist, es gibt sie nicht mehr in der Innenstadt.
    Das Positive ist, sie existieren weiter, wenn auch nimmer so praktisch gelegen.

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  • sooz am 25.07.2026 17:26 Uhr / Bewertung:

    Letzteres ("nicht willkommen", "Störenfried") kann ich nicht behaupten - im City-Store konnte ich mich immer ungestört umschauen und bei Fragen oder an der Kasse habe ich die Mitarbeiter immer als freundlich erleb ...
    Die Objekte sind naturgemäß sehr Geschmackssache - aber eigentlich hab ich immer was Besonderes (tragbares) gefunden. Vor vielen Jahren ließ ich autoloses Wesen mir 2 Essstühle (heruntergesetzt) liefern - das funktionierte reibungslos und unkompliziert. Natürlich kommt man an den Ort nur schlecht bis nicht mit dem Auto hin - aber ich möchte sowieso wenn irgend möglich etwas in natura sehen und anfassen, bevor ich es online bestelle. Sonst gibts zuweilen Enttäuschungen und/oder Rücksendungen - auch nicht grade sinnvoll.
    Werde ich halt künftig wohl ab und zu einen Ausflug in KARE-Kraftwerk machen :o)

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  • Fluxxus am 25.07.2026 15:59 Uhr / Bewertung:

    Leider gibt es die kleinen Möbelmärkte "Blue", später "Yellow" in der Kapuzinerstr. schon lange nicht mehr. Dort hatten wir früher so einige tolle Stücke, stabil und lang haltbar (Sofa/Schreibtischstuhl...) zu günstigen Preisen erworben.
    Kare hat zwar teils interessantes und verspieltes, teils aber auch ziemlich hässliches Designer-Zeugs, die Möbel sind aber aus meiner Sicht kaum bezahlbar für einen durchschnittlichen Geldbeutel.

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