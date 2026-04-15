Münchens Immobilienmarkt driftet auseinander: Wer jetzt unter Druck gerät

Münchens Immobilienmarkt driftet auseinander: Während Top-Bürolagen dank Rückkehr aus dem Homeoffice Rekordmieten erzielen, geraten Einzelhandelsflächen unter Druck. Online-Handel, Leerstand und ein Einbruch bei Gewerbegrundstücken verändern die Stadt und eröffnen Chancen für neuen Wohnraum.

Bald ein Trend? Wegen der sinkenden Nachfrage bei Ladenflächen könnten bald ab dem ersten Stock aufwärts Büros einziehen, während weiterhin Flagship-Stores das Erdgeschoss anmieten.

Die Unterschiede sind gewaltig. Bei einer aktuellen Erhebung des Immobilienverbands Deutschland (IVD) wird deutlich, wohin der Trend in München gerade geht. Wenige zahlungskräftige Firmen treiben derzeit Büropreise in Bestlagen der Innenstadt hoch.

Anders lässt sich der Preisanstieg kaum erklären. Im Sechs-Jahres-Vergleich ist der prozentuale Unterschied eklatant. Zahlte man für Büroflächen innerhalb des Altstadtrings im Frühjahr 2020 noch 34,50 Euro je Quadratmeter, sind aktuell inzwischen 52 Euro fällig. Das sind 50,7 Prozent mehr.

IVD-Chef Stephan Kippes hat eine Vermutung: "Die Firmen wollen ihre Mitarbeiter wieder aus dem Homeoffice zurückholen und versuchen, sie mit Büros in Bestlage zu locken", sagt er. Das könnten sich natürlich nur Arbeitgeber leisten, die hohe Umsätze erzeugen, wie etwa Tech-Unternehmen.

Sogar in sogenannten City-B-Lagen ist der Anstieg enorm. Das ist die Zone zwischen Altstadtring und Mittlerer Ring. Anfang 2020 sind noch 25,50 Euro fällig gewesen, jetzt kostet es im Schnitt 36 Euro, um einen Quadratmeter Bürofläche anzumieten. Im Sechs-Jahres-Vergleich ist das ein Anstieg um 41,2 Prozent.

Der Preisverfall bei Gewerbeflächen ist vorerst gestoppt

Bevor nun alle, die in Innenstadtlagen Büros suchen, in Panik verfallen: Das Preisniveau hat sich halbwegs stabilisiert. "Nur" zwischen zwei und drei Prozent verteuerte sich die Büromiete innerhalb des Mittleren Rings in der Zeit. Im Jahresvergleich ist der Unterschied etwas größer: Plus vier Prozent für Innenstadtlage, plus 7,5 Prozent für die City-B-Lage.

Im Vergleich dazu müssten Vermieter von Münchner Einzelhandelsflächen ziemlich laut klagen, auch wenn es immer noch jammern auf hohem Niveau sein dürfte. Gerade im Sechs-Jahres-Vergleich ist der Verfall des Miet-Niveaus dramatisch. Sogar innerhalb des Altstadtrings fiel der Wert von "beinahe sagenhaften" (Kippes) 410 Euro je Quadratmeter (Flächen bis 80 m2) auf 295 Euro (minus 26,8 Prozent). Inzwischen hat die Branche wieder leichten Aufwind. Plus 1,7 Prozent verbucht der IVD. Bei 300 Euro hat sich der Wert eingependelt.

In der Zone zwischen Altstadtring und Mittlerem Ring ist die Lage extremer: Hier wurde seit der Coronapandemie ein Mietpreisverfall von 36,1 Prozent verbucht, von 180 auf 115 Euro je Quadratmeter. Seit einem Jahr bewegt preislich gar nichts. Auch da kann man also von einer Stabilisierung sprechen. IVD-Chef Kippes glaubt, dass sich der Online-Handel stärker durchsetzt, wenn auch die Umsatzzahlen nicht mehr sprunghaft steigen, wie zu Coronazeiten.

Blickt man außerhalb des Mittleren Rings, werden die Mietpreise für Ladenflächen beinahe lächerlich. Entlang der Stadtgrenzen sinkt das Niveau auf 16 bis 20 Euro. "Das ist ein Preis, bei dem man den Laden fast geschenkt bekommt", sagt Kippes. 92,4 Milliarden Euro beträgt der Umsatz der Online-Händler deutschlandweit. 2019 waren es noch 59,2 Milliarden.

1,94 Millionen Quadratmeter Gewerbeflächen-Leerstand

Der Preisverfall in Randlagen gilt genauso für Büroflächen, auch wenn es seit Corona um 16 Prozent aufwärtsging. 14,50 Euro kostet derzeit ein Büro entlang der Stadtgrenzen je Quadratmeter. Das ist weniger als ein Drittel im Vergleich zur Zone innerhalb des Altstadtrings.

Dramatisch ist der Verfall der Grundstückspreise für Büroflächen sowie gewerbliche Flächen. Sprich: Kaum einer traut sich noch, Gewerbeimmobilien-Projekte zu entwickeln. Im Frühjahr 2020 kostete der Baugrund 2400 Euro je Quadratmeter. Im Frühjahr 2025 sackte dieser Wert auf 1450 Euro ab. Und im Jahresvergleich fiel er erneut um rund zehn Prozent auf 1300 Euro.

Denn zur Wahrheit in München gehört auch, dass ziemlich viel Leerstand herrscht bei Gewerbeflächen. Laut IVD werden rund ein Zehntel dieser Flächen nicht genutzt, insgesamt etwa 1,94 Millionen Quadratmeter. Nicht umsonst kündigte der designierte Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) an, mithilfe einer neuen städtischen Agentur bis zu 50.000 neue Wohnungen schaffen zu wollen, indem auch leer stehende Gewerbeflächen zu Wohnobjekten umgewandelt werden.