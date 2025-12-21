Aufzug wieder in Betrieb – barrierefrei ist dieser Münchner Bahnhof aber noch nicht

AZ-Plus
Die Aufzüge am Bahnhof Laim sind für Passagiere seit Monaten ein Dauer-Aufreger. Jetzt nimmt die Deutsche Bahn immerhin einen wieder in Betrieb.
Die Arbeiten an der zweiten Stammstrecke gehen auch 2026 weiter - so soll an der S-Bahn-Station Laim über die Bauzeit hinweg ein runderneuerter barrierefreier Bahnhof entstehen. (Archivbild) © Sven Hoppe/dpa

München - Gute Nachrichten für Fahrgäste am Bahnhof Laim: Seit Freitag, den 19. Dezember, ist ein Aufzug wieder in Betrieb. Das teilte die Deutsche Bahn (DB) in einem Statement mit.

Demnach ist der Aufzug am Bahnsteig A wieder in  Betrieb, sodass der Bahnhof für Fahrgäste, die stadtauswärts fahren, wieder barrierefrei zugänglich ist. Bahnsteig B (stadteinwärts) ist jedoch nach wie vor nicht mit dem Aufzug erreichbar und damit weiterhin nicht barrierefrei. Die DB empfiehlt Fahrgästen mit Mobilitätseinschränkungen für barrierefreie Umstiege die Angebote der MVG in Richtung Pasing zu nutzen.

Im Zuge der Bauarbeiten zur 2. Stammstrecke zwischen Laim und Leuchtenbergring wird der Bahnhof Laim umfassend ausgebaut. Bereits seit Januar 2024 waren die Aufzüge nicht in Betrieb. Nach Angaben der DB wird Bahnsteig B voraussichtlich erst im Juni 2026 wieder barrierefrei erreichbar sein.  

Die DB weißt darauf hin, dass sich der neue Aufzug an Bahnsteig A im neuen Tunnel unter den Gleisen befindet, der als Unterführung für den ÖPNV sowie Fußgänger und Radfahrer dienen wird. Die "Umweltverbundröhre" sei weiterhin im Bau befindlich und verfüge noch über keinen Treppenaufgang. Beide Bahnsteige seien aber wie gewohnt über die Treppenhäuser in der Laimer Fußgängerunterführung erreichbar.  Vor Ort gäbe es Schilder und Wegeführung.

  • JerryH am 20.12.2025 13:08 Uhr / Bewertung:

    ....ohne Worte

