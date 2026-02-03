AZ-Plus
Auf Zugfahrt nach München: Diebe stehlen teuren Schmuck und Kleidung

Goldringe, teure Kleidung und Schmuck: Gleich zweimal in wenigen Tagen machen Diebe auf Zugfahrten nach München Beute. Die Bundespolizei gibt Tipps für mehr Sicherheit.
AZ/dpa |
Nach Diebstählen aus Zügen auf dem Weg nach München ermittelt nun die Bundespolizei. (Symbolbild)
Nach Diebstählen aus Zügen auf dem Weg nach München ermittelt nun die Bundespolizei. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Diebe haben teuren Schmuck und Kleidung aus Koffern in Zügen auf dem Weg nach München gestohlen. Bei den beiden Vorfällen machten die Täter nach Angaben der Bundespolizei jeweils eine Beute in fünfstelligem Wert. Die Beamten mahnen zur Vorsicht – vor allem bei längeren Fahrten.

Am Montag war demnach eine 55-Jährige in einem Railjet von Innsbruck nach München unterwegs. Als sie am Abend am Hauptbahnhof ankam, stellte sie fest, dass ihr Koffer verschwunden war – samt mehreren Goldringen, einem Brillantring und teurer Kleidung. Die Bundespolizei schätzte den Beuteschaden auf rund 21.500 Euro.

Langfinger in Zügen unterwegs: Beute für mehrere zehntausend Euro

Bereits am Freitag hatten Diebe in einem ICE auf der Fahrt von Nürnberg nach München den Koffer einer 60-Jährigen durchwühlt und daraus Schmuck im Wert von 18.500 Euro gestohlen. In beiden Fällen ermittle die Bundespolizei wegen Diebstahls.

Die Beamten raten Reisenden, besonders bei längeren Fahrten ihr Gepäck nicht aus den Augen zu lassen und Wertsachen sicher zu verstauen. Wenn Sachen verschwinden, sollten Betroffene möglichst schnell Anzeige erstatten, denn: Überwachungsaufnahmen seien nur zeitlich begrenzt verfügbar, betont die Bundespolizei.

4 Kommentare
Artikel kommentieren
  • Gelegenheitsleserin vor 2 Stunden / Bewertung:

    @Himbeer-Toni
    "Immer mehr Gesindel in den Zügen"

    Ich fahre häufig mit ICE oder Railjet (um die geht es in dem Artikel).
    Mir ist dort bisher kein Gesindel begegnet.
    Fahren Sie auch oft mit diesen Fernzügen? Haben Sie andere Erfahrungen gemacht?

    Und zu den Vorfällen in dem Artikel: Ich würde keinen Brillantring oder sonstigen teuren Schmuck in einem unbeaufsichtigten Koffer lassen ...

    Antworten
  • Himbeer-Toni vor 2 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Gelegenheitsleserin

    Müssen Sie nicht mal aufs Klo? Die Toiletten sind mit Koffermitnahme zu klein.
    Ein kleines unvorhergesehenes Nickerchen darf Ihnen auch nicht passieren.
    Ich bleibe dabei: In Bahnhöfen, Zügen, und ÖPNV zu viel Gesindel unterwegs.
    Wenn Sie persönlich andere Erfahrungen gemacht haben, dann schön.

    Antworten
  • Gelegenheitsleserin vor 5 Stunden / Bewertung:

    "Die Beamten raten Reisenden, besonders bei längeren Fahrten ihr Gepäck nicht aus den Augen zu lassen"

    Das ist leicht gesagt, wenn es in der Nähe des Sitzplatzes keinen Platz fürs Gepäck gibt. Und selbst wenn ... gerade bei längeren Fahrten ist auch mal ein Ganz zur Toilette oder zum Speise-/Bistrowagen nötig.

    Antworten
