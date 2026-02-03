Auf Zugfahrt nach München: Diebe stehlen teuren Schmuck und Kleidung

Goldringe, teure Kleidung und Schmuck: Gleich zweimal in wenigen Tagen machen Diebe auf Zugfahrten nach München Beute. Die Bundespolizei gibt Tipps für mehr Sicherheit.

Nach Diebstählen aus Zügen auf dem Weg nach München ermittelt nun die Bundespolizei. (Symbolbild)

Diebe haben teuren Schmuck und Kleidung aus Koffern in Zügen auf dem Weg nach München gestohlen. Bei den beiden Vorfällen machten die Täter nach Angaben der Bundespolizei jeweils eine Beute in fünfstelligem Wert. Die Beamten mahnen zur Vorsicht – vor allem bei längeren Fahrten.

Am Montag war demnach eine 55-Jährige in einem Railjet von Innsbruck nach München unterwegs. Als sie am Abend am Hauptbahnhof ankam, stellte sie fest, dass ihr Koffer verschwunden war – samt mehreren Goldringen, einem Brillantring und teurer Kleidung. Die Bundespolizei schätzte den Beuteschaden auf rund 21.500 Euro.

Langfinger in Zügen unterwegs: Beute für mehrere zehntausend Euro

Bereits am Freitag hatten Diebe in einem ICE auf der Fahrt von Nürnberg nach München den Koffer einer 60-Jährigen durchwühlt und daraus Schmuck im Wert von 18.500 Euro gestohlen. In beiden Fällen ermittle die Bundespolizei wegen Diebstahls.

Die Beamten raten Reisenden, besonders bei längeren Fahrten ihr Gepäck nicht aus den Augen zu lassen und Wertsachen sicher zu verstauen. Wenn Sachen verschwinden, sollten Betroffene möglichst schnell Anzeige erstatten, denn: Überwachungsaufnahmen seien nur zeitlich begrenzt verfügbar, betont die Bundespolizei.