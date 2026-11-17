Auf Straße angefahren: 76-jähriger Fußgänger nach Unfall in Neuperlach lebensgefährlich verletzt
Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen in Neuperlach ereignet. Gegen 6.40 Uhr war ein 33-Jähriger aus München mit seinem BMW auf dem Adenauerring in Richtung Heinrich-Lübke-Straße unterwegs.
BMW kann nicht mehr bremsen: Fußgänger auf Straße angefahren
Auf Höhe der Hausnummer 11 überquerte ein 76-Jähriger aus München aus noch unbekannten Gründen zu Fuß die Fahrbahn. Der BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß frontal mit dem Mann zusammen. Dabei zog sich der 76-Jährige lebensgefährliche Frakturen an der Wirbelsäule zu, so die Polizei. Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus transportiert.
Der BMW des 33-Jährigen wurde als Beweismittel sichergestellt. Auf staatsanwaltliche Anordnung wurde ein Gutachter hinzugezogen.
Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.
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