Bei einem Unfall in Neuperlach wird am Dienstagmorgen ein Fußgänger auf der Straße angefahren. Dabei wird er schwer verletzt.

Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen in Neuperlach ereignet. Gegen 6.40 Uhr war ein 33-Jähriger aus München mit seinem BMW auf dem Adenauerring in Richtung Heinrich-Lübke-Straße unterwegs.

BMW kann nicht mehr bremsen: Fußgänger auf Straße angefahren

Auf Höhe der Hausnummer 11 überquerte ein 76-Jähriger aus München aus noch unbekannten Gründen zu Fuß die Fahrbahn. Der BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß frontal mit dem Mann zusammen. Dabei zog sich der 76-Jährige lebensgefährliche Frakturen an der Wirbelsäule zu, so die Polizei. Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus transportiert.

Der BMW des 33-Jährigen wurde als Beweismittel sichergestellt. Auf staatsanwaltliche Anordnung wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.