Bei einem Unfall in Neuperlach wird am Dienstagmorgen ein Fußgänger auf der Straße angefahren. Dabei wird er schwer verletzt und stirbt später im Krankenhaus.

Update, 18.11., 9.49 Uhr: Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ist der 76-Jährige im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen. Die Polizei sucht nun nach Personen, die Zeugen des Unfalls am Dienstagmorgen auf dem Adenauerring waren.

Ursprungsmeldung vom 17.11.: Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Dienstagmorgen in Neuperlach ereignet. Gegen 6.40 Uhr war ein 33-Jähriger aus München mit seinem BMW auf dem Adenauerring in Richtung Heinrich-Lübke-Straße unterwegs.

BMW kann nicht mehr bremsen: Fußgänger auf Straße angefahren

Auf Höhe der Hausnummer 11 überquerte ein 76-Jähriger aus München aus noch unbekannten Gründen zu Fuß die Fahrbahn. Der BMW-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und stieß frontal mit dem Mann zusammen. Dabei zog sich der 76-Jährige lebensgefährliche Frakturen an der Wirbelsäule zu, so die Polizei. Er wurde nach einer Erstversorgung vor Ort in ein Krankenhaus transportiert.

Der BMW des 33-Jährigen wurde als Beweismittel sichergestellt. Auf staatsanwaltliche Anordnung wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Während der Unfallaufnahme kam es zu erheblichen Behinderungen im morgendlichen Berufsverkehr.