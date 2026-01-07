Schlittschuh-Spaß: München gleitet über den Nymphenburger Schlosskanal

Seit Montag ist die Eisfläche offiziell zum Sporteln freigegeben. Drei Münchner erzählen, warum Schlittschuh fahren dort besonders schön ist.

Am östlichen Ende des Kanals wird es ruhiger, die Bassins vor dem Hubertusbrunnen dürfen nicht befahren werden, auf dem Rest des Eises tummeln sich Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Schlittschuhe können ausgeliehen werden, ein Getränkestandl gibt’s auch.

Die Feiertage sind rum, doch zumindest diese Woche zählt noch als "zwischen den Jahren“ – eine ganz besondere Zeit: Alles läuft noch ein bisserl langsamer, keine Termine, die anstehen und die neu gewonnenen Weihnachtspfunde werden noch wohlwollend toleriert.

Und dann auch noch so herrliches Wetter. Kein Wunder, dass es München nach draußen treibt – zum Beispiel zum Nymphenburger Schlosskanal. Denn die Atmosphäre dort ist eine ganz besondere. Entlang des Kanals wird energisch Eisstockschießen und -hockey gespielt. Richtung Hubertusbrunnen wird es ruhiger. Dort können Schlittschuhe ausgeliehen werden und es gibt Getränke zu kaufen. Ein AZ-Besuch.

"Man kommt immer ins Gespräch"

Psychotherapeutin Ines (45). © Mackenzie Snyder

Eine, die den sonnigen Mittwoch genießt, ist Psychotherapeutin Ines (45): "Ich nutze den schönen Wintertag zum Schlittschuhlaufen. Ich wohne nicht in der Nähe und bin eigentlich total selten hier. Aber: Die Atmosphäre ist so besonders, der Kanal friert ja nicht so oft zu, das wollte ich gerne nutzen und mal wieder auf Natureis Schlittschuhlaufen.“

Studentin Leni (21). © Mackenzie Snyder

Damit ist die Münchnerin freilich nicht allein. "Ich finde es supercool mit so vielen Leuten auf dem Kanal Schlittschuh zu laufen“, findet Studentin Leni (21), die am Mittwoch das erste Mal auf Kufen über den Kanal gleitet. "Das ist ein richtiger Verbindungspunkt. Schön, dass das Eis so fest ist, dass das möglich ist – und man hören kann, dass es wirklich dick ist.“

Zimmerer-Azubi Anton (21). © Mackenzie Snyder

Schon mehrmals auf dem zugefrorenen Kanal hat sich Zimmerer-Lehrling Anton bewegt (21): "Dieses Jahr bin ich das zweite Mal hier. Ich bin in der Nähe aufgewachsen und war deshalb als Kind sehr oft hier.“ Besonders gefällt ihm die Gemeinschaft, die auf dem Eis entsteht, wie er sagt: "Das sowas mitten in der Stadt möglich ist, ist schon toll. Und man kommt immer mit Menschen ins Gespräch. Schon echt cool!“ Wie lange die Eisfläche noch bestehen bleibt, lässt sich schwer sagen, am Freitag soll es deutlich wärmer werden. Infos unter .