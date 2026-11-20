Der Mann beliefert auf seiner Tour durch die Stadt verschiedene Bäckereien. Als er im Stadtteil Trudering stoppte, war bereits vor ihm jemand im Laden. Die Backstube hatte fachfremden Besuch. Nicht der einzige Einbruchsversuch in der Nachbarschaft.

Der 18-Jährige ist offensichtlich wenig vertraut mit den Betriebsabläufen in einer Bäckerei. Am Freitag kurz nach 1 Uhr nachts stieg er in den Handwerksbetrieb in Trudering ein. Was der Münchner nicht ahnte: Etwa zur selben Zeit wird die Bäckerei mit Mehl und anderen Rohstoffen beliefert.

Als der Fahrer den Motor seines Lieferwagens abschaltete, wunderte er sich, dass bereits so früh in der Backstube Betrieb herrschte. Schnell war dem Lieferfahrer allerdings klar, dass er einen Einbrecher vor sich hatte. Er verständigte den Polizeinotruf.

18-Jähriger ist bereits polizeibekannt

Eine Streife nahm den 18-Jährigen in der Bäckerei fest. Er hatte Einbruchswerkzeug dabei. Zudem ist der Verdächtige bereits wegen Einbruchs und Diebstahls polizeibekannt. In der Nähe der Bäckerei nahmen die Polizisten zudem eine 16-Jährige aus dem Landkreis Ebersberg fest. Sie sollte während des Einbruchs offenbar Schmiere stehen.

In derselben Nacht gab es ganz in der Nähe drei weitere Einbruchsversuche – in einen Lottoladen, ein Tattoostudio und ein Haarstudio. Die Polizei überprüft, ob das Pärchen auch mit den drei Einbruchsversuchen in Verbindung steht.