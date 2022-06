Auf die Picknickdecken, fertig, loooos!

Nach zwei Jahren Pause war es endlich wieder soweit: München feierte bei Traumwetter das größte Picknick der Stadt von und mit Gong 96.3.

14. Juni 2022 - 07:03 Uhr

Fortes Fortuna juvat – den Tüchtigen hilft das Glück, sagt ein lateinisches Sprichwort. Und so packte Petrus am Sonntag herrlichsten Sonnenschein aus, dazu eine sanfte Sommerbrise: Beste Bedingungen also für das größte Picknick der Stadt!

Veranstalter war, wie könnte es auch anders sein, Radio Gong 96.3

Münchens Sender mit den vielen außergewöhnlichen Aktionen: von der 100.000-Euro-Idee, mit der kürzlich Start-ups und schlaue Köpfe aus München und der Region supported wurden, bis zur Woche der Heldinnen und Helden (Infos auf ). Und jetzt eben dieses Mega-Picknick, das wieder Tausende in den Olympiapark zog.

Die roten Picknickdecken der Abendzeitung – ruckzuck vergeben. © Ben Sagmeister

Wie schon beim ersten Picknick vor fünf Jahren, anlässlich des internationalen Picknicktages am 18. Juni 2017, war die Abendzeitung auch diesmal wieder als Partner dabei – mit einem besonderen Geschenk im Gepäck: 100 Picknickdecken und Kinder-Abendzeitungen wurden unter den schnellsten Abholern verteilt. Es dauerte nicht einmal zehn Minuten – und schon blitzten die AZ-roten Decken überall auf dem Picknick-Areal hervor.

Beim Seifenblasen-Pusten machten nicht nur die Kinder große Augen. © Ben Sagmeister

Dass das Gelände mit dem Olympiapark nicht besser gewählt sein könnte, zeigte der riesige Zulauf zum nunmehr schon zum dritten Mal ausgerufenen größten Picknick Münchens: Viele, insbesondere Familien, waren schon die ersten beiden Male dabei. Die Atmosphäre ist einfach ganz besonders, und so einen riesigen und vor allem abwechslungsreichen Freizeitpark in der eigenen Stadt zu haben, davon dürften wohl viele träumen.

Tausende waren dem Aufruf von Radio Gong 96.3 gefolgt

Das sahen auch Michelle und ihre Tochter Lily so, die aus Trudering angereist waren – zusammen mit vielen Freundinnen und Freunden: "Das ist wirklich ein mega Event hier! Wir haben heute schon Seifenblasen gefangen, am Glücksrad gedreht und sind gerade auf dem Weg zum Lego-Stand."

Ein Magnet für die Picknick-Kinder: das LEGO®-Zelt. © Ben Sagmeister

Dahin zog es auch Christina mit ihren Kindern, Freunden und Arbeitskollegen: "Ich war schon letztes Mal dabei, die Stimmung ist wieder super!" Steffi und ihre Schwiegertochter Karina, deren Kids mit den Männern beim Tretbootfahren auf dem Olympiasee unterwegs waren, schwärmten: "Toll organisiert, gerade für Familien ist das ein gelungener Ausflug. Danke, Radio Gong 96.3!"

Und was sagt das Team des viel gelobten Senders?

"Es fühlt sich einfach super an, mit unseren Hörern persönlich dieses Picknick- Fest zu feiern", so Natalie aus der Mike Thiel Show, die den Event moderierte. Gong 96.3 Geschäftsführer Johannes Ott empfand das genauso. Er freute sich nicht nur über das Kaiserwetter: "Ich bin mega glücklich, dass wir nach zwei Jahren endlich wieder das größte Picknick der Stadt veranstalten konnten. Und ich freue mich, dass heute so viele gekommen sind und ganz offensichtlich großen Spaß an dieser Veranstaltung haben."

Gong 96.3 Moderatorin Natalie und Geschäftsführer Johannes Ott. © Ben Sagmeister

Was an Attraktionen und Unterhaltung geboten war, konnte sich wirklich sehen lassen: Vom Gong 96.3 Bühnenprogramm mit Natalie aus der Mike Thiel Show und Gong 96.3 DJ Stefan Acker bis zum Gong 96.3 Zelt mit Give-aways.

Bester Sound und Unterhaltung für alle

Eine Gong 96.3 Fotowand gab es ebenso wie Kinderschminken, Glitzer-Tattoos, Seifenblasenkünstler und eine Luftballon-Modelliererin. Man konnte sogar Blumenkränze basteln. Und eine Zaubershow war auch noch am Start.

Am Stand des dm-drogerie markts winkten tolle Sofortgewinne. © Ben Sagmeister

Am Stand des dm-drogerie markts konnten sich die Kids mit Hüpfbällen austoben und auf dm- Sonnenstühlen relaxen, Buttons gestalten und Steine mit Acrylfarbe bemalen. Am dm-Glücksrad winkten tolle Sofortgewinne: von Hüpfbällen bis zu Frisbees, Seifenblasen und Kosmetik in Probiergrößen. Zum Beispiel – sehr praktisch! – Sonnenmilch. Ein besonderer Magnet war natürlich auch das LEGO®-Zelt: Unter dem Motto "Entdecke, was Dich begeistert!" konnten Kinder am LEGO®-Stand ihre Vorliebe für Freundschaft, Kreativität, Zauberwelten oder Tierwelten herausfinden.

Eine Gaudi: Torwandschießen am Stand von SEA LIFE München. © Ben Sagmeister

Auch das war mit einem Stand vertreten: Hier durften Kids auf die Torwand schießen, Ringe werfen und im Flussparcours ihre tierischen Talente zeigen.

Ein entspannter Sommertag mit vielen Überraschungen

Bayern Tourismus präsentierte eine Dance Challenge und informierte rund um eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen – Bayern, natürlich. Dazu gab es nicht nur eine Freizeit-Area mit Spielen, Water-Balls und Tretboot fahren, auch Hunde hatten ihren eigenen Bereich!

Bayern Tourismus zeigte, wo Bayern für Urlauber am schönsten ist. © Ben Sagmeister

Fazit: Es war ein super entspannter Sommertag, mit vielen Überraschungen und natürlich mit selbst mitgebrachten oder an den Ständen gekauften Köstlichkeiten.

Gong 93.3 DJ Stefan Acker sorgte für sommerlichen Sound. © Ben Sagmeister

Liebe Kolleginnen und Kollegen von : Auf ein Neues – nächstes Jahr! Die Abendzeitung ist gerne wieder dabei, bei der größten Picknick-Party der Stadt!