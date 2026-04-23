Auf die Hüttn, fertig los: Diese DAV-Unterkünfte haben bereits geöffnet
Prachtwetter und immer längere Tage: Was läge da näher, als eine gute Zeit in den nahe gelegenen Bergen zu verbringen?
Das denken sich gerade viele Münchner, darum hat der Alpenverein München und Oberland ein paar Tipps parat, wie es mit dem Beginn der Hüttensaison auch gut klappt. Auf einzelnen niedriger gelegenen Hütten beginnt die Saison bereits Ende April, bis Mitte Juni folgen auch die höher gelegenen Hütten.
1. Früh informieren
Wer bei der Wanderung als Zwischenstopp oder bei einem Mehrtäger auch als Übenachtungsort eine Berghütte des Alpenvereins ansteuern möchte, ist gut beraten sich frühzeitig zu informieren. Plätze sind begrenzt und teils früh schon reserviert.
Der Alpenverein informiert über seine Kanäle in den Sozialen Medien und über den Newsletter über Neuigkeiten. Für besonders beliebte Hütten gibt es einen Newsletter-Service, der die Öffnung des Buchungsportals kommuniziert.
2. Planen und Last-Minute-Möglichkeiten im Auge haben
Wer es einrichten kann und flexibel ist: Gerade unter der Woche und außerhalb der Ferienzeit gibt es oft noch freie Plätze.
Mit Ausnahme der Albert-Link-Hütte, Johannishütte, Schönfeldhütte, Vorderkaiserfeldenhütte werden alle Hütten in der Belegungsübersicht angezeigt. Da finden Sie schnell und einfach die noch verfügbaren Plätze und können sie auch gleich reservieren. Die Übersicht wird stündlich aktualisiert.
Ganz spontane Wanderer können auf dem DAV-Portal "Last-Minute-Hüttenbett" drei Nächte im Voraus freie Schlafplätze finden und reservieren.
3. Geheimtipp statt Klassiker
Gerade die etwas weniger bekannten und beliebten Hütten wie zum Beispiel die Schönfeldhütte oder die Oberlandhütte sind laut DAV für Familien sehr gut geeignet. Die Johannishütte oder das Taschachhaus sind bestens geeignet für Hochtouren und alpine Wanderungen.
Überblick: Hüttenöffnungszeiten 2026
Wichtig: Der genaue Öffnungstermin ist oft abhängig von Wetter und Schnee und kann sich kurzfristig ändern.
- Albert-Link-Hütte: Betriebsurlaub bis zum 27.4.2026, ganzjährig geöffnet
- Schönfeldhütte: Betriebsurlaub bis zum 28.4.2026, ganzjährig geöffnet
- Oberlandhütte: Betriebsurlaub bis zum 29.4.2026, ganzjährig geöffnet
- Höllentalangerhütte: 14.5.2026 bis Anfang Oktober
- Knorrhütte: 14.5.2026 bis Anfang Oktober
- Taubensteinhaus: 14.5.2026 bis Anfang November
- Watzmannhaus: 22.5.2026 bis Mitte Oktober
- Reintalangerhütte: 22.5.2026 (vorbehaltlich des Baufortschritts der Umbauarbeiten) bis Anfang Oktober
- Taschachhaus: 04.6.2026 bis Mitte September
- Heinrich-Schwaiger-Haus: 14.6.2026 bis Mitte September
- Lamsenjochhütte: 14.6.2026 bis Anfang Oktober
- Falkenhütte: 12.6.2026 bis Anfang Oktober
- Stüdlhütte: 12.6.2026 bis Anfang Oktober
- Johannishütte: voraussichtlich Mitte Juni 2026 bis Anfang Oktober
- Vorderkaiserfeldenhütte: wegen Umbauarbeiten geschlossen, voraussichtlich ab Mitte Oktober 2026 geöffnet. Von Montag bis Freitag ist der Weg von der Ritzau-Alm zur Vorderkaiserfeldenhütte vorübergehend gesperrt.
Hier geht's zur Hüttenübersicht des DAV
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