In den frühen Morgenstunden des 1. Januar steigt der Autofahrer an der Ampel plötzlich aus und zückt die Waffe.

An einer Ampel bedrohte ein Autofahrer plötzlich einen Radfahrer mit der Pistole. (Symbolbild)

Es war kurz nach 4.30 Uhr in der Früh des ersten Tags des Jahres, als ein 21-Jähriger aus dem Landkreis mit dem Fahrrad auf dem Heinweg war. Er hielt in Aubing an der Kreuzung Limesstraße/Bodenseestraße hinter einem schwarzen Mercedes an.

Dessen Fahrer, ein 25-30 Jahre alter Mann, stieg plötzlich aus, zückte eine Schusswaffe – laut dem Opfer eine Pistole – und fragte ihn, ob er ein Problem habe. Das verneinte der Radfahrer.

Für den wütenden Autofahrer offenbar zufriedenstellend, denn er stieg wieder in sein Auto und fuhr davon. Der 21-jährige Radfahrer fuhr heim und rief dort die Polizei. Verletzt wurde er nicht.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am 1.1. um 4.35 Uhr im Bereich Limesstraße, Bodenseestraße und Brunhamstraße in Aubing etwas gesehen haben, das mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnte.

Der Täter soll 25-30 Jahre alt sein, etwa 1.80m groß, kurze Haare, dunkel gekleidet, akzentfreies Deutsch. Das Auto war ein schwarzer Daimler-Benz mit Münchner Kennzeichen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat 21 (089 2910-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.