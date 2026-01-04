AZ-Plus

Auf dem Heimweg: Autofahrer bedroht Radler mit Schusswaffe

In den frühen Morgenstunden des 1. Januar steigt der Autofahrer an der Ampel plötzlich aus und zückt die Waffe.
Jan Krattiger
Jan Krattiger |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 1  Kommentar
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen
An einer Ampel bedrohte ein Autofahrer plötzlich einen Radfahrer mit der Pistole. (Symbolbild)
An einer Ampel bedrohte ein Autofahrer plötzlich einen Radfahrer mit der Pistole. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Es war kurz nach 4.30 Uhr in der Früh des ersten Tags des Jahres, als ein 21-Jähriger aus dem Landkreis mit dem Fahrrad auf dem Heinweg war. Er hielt in Aubing an der Kreuzung Limesstraße/Bodenseestraße hinter einem schwarzen Mercedes an. 

Dessen Fahrer, ein 25-30 Jahre alter Mann, stieg plötzlich aus, zückte eine Schusswaffe – laut dem Opfer eine Pistole – und fragte ihn, ob er ein Problem habe. Das verneinte der Radfahrer. 

"Hast du ein Problem?" Autofahrer bedroht Radler in Silvesternacht mit Schusswaffe

Für den wütenden Autofahrer offenbar zufriedenstellend, denn er stieg wieder in sein Auto und fuhr davon. Der 21-jährige Radfahrer fuhr heim und rief dort die Polizei. Verletzt wurde er nicht. 

Die Polizei sucht nun Zeugen, die am 1.1. um 4.35 Uhr im Bereich Limesstraße, Bodenseestraße und Brunhamstraße in Aubing etwas gesehen haben, das mit dem Vorfall in Zusammenhang stehen könnte.

Der Täter soll 25-30 Jahre alt sein, etwa 1.80m groß, kurze Haare, dunkel gekleidet, akzentfreies Deutsch. Das Auto war ein schwarzer Daimler-Benz mit Münchner Kennzeichen. 

Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat 21 (089 2910-0) oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. 

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
1 Kommentar
Artikel kommentieren
  • Newi83 gerade eben / Bewertung:

    So sind sie drauf. Warum werden SUVs eigentlich nicht gleich mit Waffe im Handschuhfach verkauft?

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.