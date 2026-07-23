Generationen von Dult-Besuchern kannten ihn: Georg Huber verkaufte als "Billiger Jakob" mehr als 70 Jahre lang seine Waren – und war mit seinen flotten Sprüchen eine echte Münchner Institution. Nun ist er mit 91 Jahren gestorben.

Als „Billiger Jakob“ war Georg Huber mehrere Jahrzehnte auf der Auer Dult vertreten, wie hier 2008.

Viele ältere Dult-Besucher werden sich noch gut an Georg Huber erinnern. Als "Billiger Jakob" gehörte der Fürther über Jahrzehnte zum festen Bild der Auer Dult. An seinem Stand verkaufte er Allerlei – von Hosenträgern und Socken über Schirme bis hin zu allerlei Hausmitteln. Dabei hatte er stets einen flotten Spruch auf den Lippen.

Mehrere Jahrzehnte auf der Auer Dult

Nun ist die Dult-Legende im Alter von 91 Jahren gestorben, wie seine Heimatstadt Fürth mitteilt. Mehr als 70 Jahre lang stand Huber mit seinem Verkaufsstand auf der Dult.

Mit 91 Jahren ist Georg Huber gestorben. Anlässlich seines 90. Geburtstags im Februar 2025 gratulierten der Fürther OB Thomas Jung und Gattin Heike Jung. © privat

Auch auf der Fürther Kirchweih wurde der "Billige Jakob" zur Institution und war dort über sechs Jahrzehnte vertreten. Erst vor vier Jahren zog sich Huber aus gesundheitlichen Gründen zurück und kündigte seinen Ruhestand an. Der 1935 geborene Georg Huber war über die Jahre auf Volksfesten in ganz Bayern unterwegs.

Billiger Jakob auf der Dult: "Aushängeschild unter den Spezialisten"

Kurz vor dem Start der Jakobidult hat die Nachricht zum Tode Hubers auch die Beschicker auf dem Mariahilfsplatz erreicht. Marei Tomsu von der Töpferei Hasenmühle erinnert sich an Huber: "Der Billige Jakob war schon immer ein Original. Unter den ,Spezialisten’ war er ein Aushängeschild", sagt sie. In seinen letzten Jahren auf der Dult habe man ihm seine Müdigkeit aber schon angemerkt.

Der Stand war ein unverwechselbarer Treffpunkt in der Neuheitengasse der Auer Dult: Unter der Stoffmarkise mit der Aufschrift "Der billige Jakob – Das alte Original" präsentierte das Urgestein seine vielfältigen Waren.