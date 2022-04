Auer Dult startet: Ein wunderbares München-Gefühl

Am Samstag startet nach zwei Jahren wieder die erste Maidult - und die erste Dult seit Corona, die ohne Beschränkungen stattfinden kann. Es kann also wieder getrödelt und geschmankerlt werden.

München - Der Geruch von Speck und Rahm weht herüber, weiter hinten preist ein Standl-Verkäufer mit Inbrunst seine Putzartikel an, nur wenige Standl weiter türmt sich geraspeltes Gemüse zu Bergen auf. Klar, so ein Hobel muss ja zeigen, was er kann.

München: Mit der Dult kommt der Frühling

Eine Gasse rechts stehen ältere Damen mit Hut und junge Frauen in Leggins und mit Jutebeutel gleichsam fasziniert vor einer Vitrine mit gutem böhmischen Kristall. Sie ist schon ein besonderer Ort: die Auer Dult. Wenn im Mai die Buden hier zu Füßen der Mariahilfkirche aufmachen, dann weiß der Münchner: Nun ist der Frühling da.

Rückkehr zur Normalität

Am Samstag geht es wieder los, werden sich die Schnäppchen- und Schmankerljäger durch die Neuheiten- und Herztropfengasse zwängen. Alle Jahre wieder, könnte man sagen - wie banal. Weit gefehlt! Denn die heurige Maidult ist ein Zeichen zur langsamen Rückkehr zu einer, wenn auch etwas anderen, Normalität.

Zweimal musste sie abgesagt werden

2020, als die Pandemie gerade in Europa angekommen war, war die Maidult eine der ersten größeren Freiluft-Veranstaltungen, die abgesagt werden mussten. Im vergangenen Jahr schien es erst, als fände sie statt, doch steigende Inzidenzen veranlassten die Verantwortlichen bei der Stadt zu einer Kehrtwende.

Keine lästigen Einlasskontrollen

Nun, 2022, gibt es sie also. Die Maidult. Und noch etwas ist wieder alt - oder wieder neu, je nachdem, wie man es dreht: Denn diese Dult wird ohne Einschränkungen stattfinden. Also ohne Maskenpflicht, nicht umzäunt und damit ohne lästige Einlasskontrollen und menschenzählende Lichtschranken.

Weniger Stände als sonst

Die Anzahl der Stände ist wegen Corona weiterhin reduziert, auf 178 Geschäfte, das sind ein Drittel weniger als in vorpandemischen Zeiten. Nicht ganz so gedrängt wie früher dürfte es also sein, aber trotzdem stimmig genug für das besondere Dult-Gefühl, das wir auf dieser Seite würdigen wollen.

Samstag, 30. April, bis Sonntag, 8. Mai. Die Verkaufszeiten der Maidult sind täglich von 10 bis 20 Uhr. Die Fahrgeschäfte sind täglich von 10.30 bis 20 Uhr geöffnet. Familientag am 3. Mai mit vergünstigten Preisen im Schaustellerbereich.