AZ-Plus

Auer Dult: MVG stockt das Tram-Angebot auf

Besucher der Kirchweihdult sollten möglichst mit den öffentlichen Verkehrsmitteln anreisen. Deshalb fährt die Tram 18 an den beiden Dult-Wochenenden in einem bestimmten Abschnitt alle fünf statt zehn Minuten.
André Wagner |
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 6  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
An den beiden Dult-Wochenenden fährt die Tram 18 häufiger als sonst.
An den beiden Dult-Wochenenden fährt die Tram 18 häufiger als sonst. © Daniel von Loeper

Vom 18. bis 26. Oktober findet auf dem Mariahilfplatz in der Au die Kirchweihdult statt. Da es rund um den Mariahilfplatz keine Parkmöglichkeiten gibt, empfiehlt sich die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. 

Aus diesem Grund verdoppelt die MVG zeitweise ihr Tram-Angebot. An den beiden Dult-Wochenenden wird die Tram der Linie 18 zwischen Sendlinger Tor und St.-Martins-Platz von etwa 12 bis etwa 20 Uhr mit zusätzlichen Zügen verstärkt. In diesem Abschnitt fährt die Tram 18 dann in einem 5-Minuten-Takt.

So kommen Besucher mit dem ÖPNV zur Auer Dult

Neben der Tram 18 ist der Mariahilfplatz auch mit dem Bus 58 (Haltestelle Mariahilfplatz) oder dem Bus der Linie 62 (Haltestelle Schweigerstraße) erreichbar.

Mit einem kurzen Fußweg ist die Auer Dult auch von den U-Bahnhöfen Fraunhoferstraße oder Kolumbusplazu (U1 und U2) zu erreichen.

Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
6 Kommentare
Artikel kommentieren
  • MadridistaMUC vor 10 Stunden / Bewertung:

    Und dann gibt es trotzdem noch so bequeme faule nichtdenkende Mitmenschen, die mit ihrem Auto hierherkommen, und meinen in der Au gibt es einen freien Parkplatz. Nein, bleibt mit Eurem Auto draußen. Es macht keinen Sinn. Ihr fahrt hier nur im Kreis und nervt mit Eurer Suche nach einem Parkplatz nur die Anwohner und anderen Autofahrer. Ihr nehmt den Anwohnern die Anwohnerparkplätze weg, hupt rum und parkt auch noch behindernd, so depperd , dass Fussgänger nicht mehr weiterkommen. Nehmt einfach die Tram. Die hält direkt vor der Dult. Eigentlich müsste die Stadt hier den Bereich für Verkehr sperren. Nur noch Durchfahrt frei für Anwohner und Lieferanten. Aber leider sind unsere Behörden Trantüten.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • Himbeer-Toni vor 7 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von MadridistaMUC

    Sie haben recht, als alter Mitbürger (kann ich eh weg) mit 50 Arbeitsjahren auf dem Buckel und mit künstlichem Hüftgelenk und weiteren körperlichen Einschränkungen bin ich der bequemste und faulste Mensch überhaupt.

    Antworten lädt ... Kommentar melden
  • FRUSTI13 vor 4 Stunden / Bewertung:
    Antwort auf Kommentar von Himbeer-Toni

    Unabhängig davon, wenn es keine Parkplätze gibt, und dort in der Au und rund um die Dult gibt es wirklich keine, nutzt es ja nix, mit dem Auto dort hin zu fahren!

    Antworten lädt ... Kommentar melden
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.