Stöbern, Schmankerl genießen oder eine Runde mit dem Karussell drehen: Das ist die Auer Dult! Vom 18. bis zum 26. Oktober findet die Kirchweihdult wieder auf dem Mariahilfplatz in München statt. Die AZ fasst die wichtigen Informationen für Sie zusammen.

München – Die Auer-Dult ist zurück! Vom 18. bis zum 26. Oktober findet die Kirchweihdult in der Au statt. Zum dritten und letzten Mal in dieser Auer-Dult-Saison 2025 lädt die Veranstaltung zu zahlreichen Ständen ein.

Doch was macht die Auer Dult eigentlich aus? Auf dem Mariahilfplatz finden etliche Verkaufsbuden, Antiquitäten- und Gebrauchtwarenhändler, Show-Verkäufer und Geschirr-Stände ihren Platz und warten dort auf Besucher. Der Veranstalter spricht von 250 Ständen, dazu locken noch zahlreiche Fahrgeschäfte und Essensstände viele Dult-Gänger an.

In der folgenden Übersicht klärt die AZ alle offenen Fragen rund um die Auer Dult:

Auch 2025 dürften sich die Menschen wieder auf den engen Verkaufsgassen der Kirchweihdult drängen. © IMAGO/Foto: Michael Westermann (www.imago-images.de)

Besonderheiten der Auer Dult

Dreimal im Jahr bieten Marktkaufleute und Schausteller ihre Waren und Volksfest-Attraktionen auf dem Mariahilfplatz an: bei der Jakobidult (26. April bis 4. Mai), der Jakobidult (26. Juli bis 3. August) und der Kirchweihdult (18. bis 26. Oktober). Die Auer Dult ist nicht nur fester Bestandteil der Stadtkultur in München, sie gilt auch als Europas größter Geschirrmarkt. Im Bereich von Trödel, Tand und Kuriositäten finden sich mit etwas Glück auch echte Schätze. In der Neuheitengasse können sich die Besucher mitunter sehr unterhaltsame Produktpräsentationen anschauen.

Kirchweihdult 2025 in München: Öffnungszeiten und Termine

Verkauft wird bei der Dult täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr. Die Fahrgeschäfte haben jeden Tag von 10.30 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Die Kirchweihdult findet vom 18. bis 26. Oktober statt.

Anfahrt zur Auer Dult: Wie komme ich zur Kirchweihdult 2025?

Da es rund um den Mariahilfplatz keine Parkmöglichkeiten gibt, empfiehlt sich die Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Das Gelände liegt direkt an der Trambahnhaltestelle der Linie 18 (Haltestelle Mariahilfplatz). Die Tram 18 wird an beiden Dult-Wochenenden zwischen Sendlinger Tor und St.-Martins-Platz von ca. 12 Uhr bis ca. 20 Uhr mit zusätzlichen Zügen verstärkt. Somit ergibt sich in diesem Abschnitt ein 5- statt 10-Minuten-Takt.

Außerdem fahren die Busse 52 (Haltestelle Mariahilfplatz oder Schweigerstraße) und 62 (Haltestelle Schweigerstraße) direkt an der Dult vorbei.

Für mobilitätseingeschränkte Gäste werden für die Zeit der Dulten Behindertenparkplätze an der Nordseite eingerichtet. Sollten diese belegt sein, finden Sie die nächstgelegenen Behindertenparkplätze. An der Nordseite des Mariahilfplatz findet sich im Schaustellerbereich auch eine barrierefreie Toilette.

Wer Lust auf einen kleinen Spaziergang hat, kann auch mit den U-Bahnlinien U1 und U2 zur Fraunhoferstraße oder zum Kolumbusplatz fahren. Von beiden Haltestellen sind es etwa zehn Minuten Fußmarsch zur Dult.

Bis zum 26. Oktober 2025 kann man in den Gassen der Kirchweihdult nach Schätzen stöbern. © IMAGO/Foto: Michael Westermann

Auer Dult 2025: Aussteller und Händler

Die Dult ist grob in zwei Bereiche unterteilt: Volksfest (mit Schaustellerteil und drei Biergärten) und Verkaufsstände. Bei den rund 250 Verkaufsständen gibt es mehrere Gassen, die teilweise in Themengebiete untergliedert sind. In der Schatzsuchergasse und der Tandlergasse sind hauptsächlich Antiquitäten ausgestellt. Rund um den Liesl-Karlstadt-Platz finden Besucher Geschirr, genauso wie direkt vor dem Eingang zum Rummel. In der Neuheitengasse werden, wie der Name schon sagt, Neuheiten für den Haushalt von Verkäufern vorgeführt und angepriesen.

Am Familientag ist es auch preislich eine größere Freude mit den Kindern auf den Mariahilfplatz zu gehen. Die Tickets für die Fahrgeschäfte auf der Kirchweihdult 2025 sind am Dienstag günstiger. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Familientag auf der Auer Dult

Am Dienstag, 22. Oktober, ist Familientag. Es gibt ermäßigte Preise im kleinen Schaustellerbereich, so auch beim Kinderkarussell, in der Schiffsschaukel, beim "Kasperl in der Au" oder bei der Fahrt mit dem Riesenrad "Himmel der Bayern". Für Erwachsene gibt es Wickel-, Still- und Abstellplätze sowie Wartebänke.

Führungen über die Kirchweihdult 2025

Wer nicht nur über die Kirchweihdult schlendern möchte, sondern mehr über das Historische des Volksfestes wissen möchte, der sollte eine Themenführung über die Kirchweihdult planen. An vier Tagen gibt es die Möglichkeit, an einer 120-minütigen Führung teilzunehmen. Neben viel Insider-Wissen gibt es auch kleine Verköstigungen und Erlebnisse an insgesamt 6 ausgewählten Standln. Zum Abschluss wird noch gemeinsam eine Runde im historischen Russenrad gedreht, welches 2025 sein 100-jähriges Jubiläum feiert.

Die Führungen finden statt am:

Sonntag, 19. Oktober, um 11 Uhr

Freitag, 24. Oktober, um 16 Uhr

Samstag, 25. Oktober, um 11 Uhr

Sonntag, 26. Oktober, um 11 Uhr

Der Startpunkt befindet sich vor dem Hotel "Marias Platzl" am Mariahilfplatz 4. Bitte seien Sie 10 Minuten vorher am Treffpunkt. Tickets für die Führungen über die Auer Dult kann und sollte man sich im Vorfeld digital . Ein Ticket für einen Erwachsenen kostet 32 Euro, Kinder bis 5 Jahre sind kostenlos, Kinder ab 6 bis 14 Jahren zahlen 24 Euro, Schüler, Studenten und Rentner müssen 30 Euro aus dem Portemonnaie zaubern.

Essen und Trinken auf der Auer Dult

Steckerlfisch vom Stand der Fischer-Vroni auf der Kirchweihdult, auch dieses Jahr wird wieder für das leibliche Wohl gesorgt sein. © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Hungrig macht Einkaufen keinen Spaß – das haben sich auch die Veranstalter der Dult zu Herzen genommen und in den vergangenen Jahren das Essensangebot kräftig ausgeweitet. Einige Besucher kritisierten, dass es bei der Dult nicht um Essen gehe, aber mit krachendem Magen zu stöbern ist eben auch keine Alternative. Mittlerweile gibt es Steckerlfisch, Brathendl oder Käsespezialitäten.

