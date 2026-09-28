Auch München dabei: Andrea Bocelli kommt 2027 für fünf Konzerte nach Deutschland

Andrea Bocelli feiert das 30-jährige Jubiläum seines Erfolgsalbums "Romanza" mit einer Welttournee. Nun hat der italienische Tenor weitere Konzerte angekündigt - darunter fünf Shows in Deutschland.

Andrea Bocelli (68) kehrt im kommenden Jahr auf die deutschen Bühnen zurück. Im Rahmen seiner "Romanza World Tour" hat der italienische Tenor nun elf weitere Konzerte in Europa angekündigt - fünf davon in Deutschland.

Mit der Tour feiert Bocelli das 30-jährige Jubiläum seines 1997 erschienenen Albums "Romanza". Auf der international erfolgreichen Veröffentlichung ist auch "Con te partirò" enthalten, das Bocelli ursprünglich 1995 auf seinem Album "Bocelli" veröffentlicht hatte. In einer Duettversion mit Sarah Brightman (66) wurde das Stück unter dem Titel "Time to Say Goodbye" zum Welterfolg.

Zuvor waren bereits zahlreiche Auftritte in den USA sowie ein Konzert im walisischen Cardiff und zwei Shows im italienischen Lajatico angekündigt worden. Nun haben Bocelli und der Veranstalter Semmel Concerts weitere Europatermine bekannt gegeben.

Wo in Deutschland tritt Andrea Bocelli auf?

Alle fünf Deutschlandkonzerte finden im Mai 2027 statt. Den Auftakt macht Bocelli am 11. Mai in der Hamburger Barclays Arena. Am 15. Mai folgt die Waldbühne in Berlin, am 18. Mai die Olympiahalle in München. Anschließend tritt der Tenor am 20. Mai in der Lanxess Arena in Köln und am 23. Mai in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle in Stuttgart auf.

Auch für Fans aus Süddeutschland dürfte ein weiterer Termin interessant sein: Am 22. Mai tritt Bocelli im Hallenstadion in Zürich auf. Weitere Konzerte sind 2027 im polnischen Chorzów sowie in Birmingham, London, Manchester und Glasgow geplant.

Der Ticketvorverkauf beginnt laut Pressemitteilung am 2. Oktober um 10:00 Uhr an allen bekannten Vorverkaufsstellen.