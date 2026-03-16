Auch in München: Verdi ruft erneut zu ÖPNV-Warnstreiks auf

Der nächste Warnstreik im Nahverkehr: In mindestens sechs Bundesländern sollen am Donnerstag die Fahrzeuge in den Depots bleiben – auch in Bayern, auch in München.

Hier geht's nicht weiter: Am Donnerstag (23. März) sind unter anderem die U-Bahnhöfe in München wieder abgesperrt. (Archivbild)

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut in mehreren Bundesländern zu Warnstreiks im öffentlichen Nahverkehr (ÖPNV) aufgerufen. Auch in Bayern und in der Landeshauptstadt München sollen am Donnerstag Busse und Bahnen ganztägig in den Depots bleiben, wie die Gewerkschaft mitteilte. ÖPNV-Warnstreiks gibt es auch im Saarland, in Brandenburg, in Nordrhein-Westfalen und in Hamburg.

Verdi bestätigt Warnstreiks auch in München

"Auch in München wird am Donnerstag gestreikt", bestätigte Claudia Weber, Geschäftsführerin bei Verdi München, der AZ. Weitere Informationen der Gewerkschaft sollen folgen.

Die nächste Verhandlungsrunde steht am 23. März an, auch bei der dritten Verhandlungsrunde am 9. März konnten sich die kommunalen Arbeitgeber und die Gewerkschaft nicht auf einen neuen Tarifvertrag für die Beschäftigten in Bayern einigen. Auch eine Schlichtung zwischen den Tarifparteien scheint mittlerweile möglich.

Dritter großflächiger Warnstreik am nächsten Donnerstag

Nachdem die Gespräche in der Vergangenheit zwischen Verdi und den kommunalen Arbeitgebern nicht zu einem Durchbruch geführt hatten, war es im bayerischen ÖPNV und damit auch in München immer wieder zu Warnstreiks gekommen.

Verdi hatte am 27. und 28. Februar sowie 11. und 2. Februar 2026 zu ganztägigen Warnstreiks im kommunalen ÖPNV aufgerufen. In München kam es dabei zu massiven Einschränkungen bei U-Bahn, Tram sowie den Buslinien der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG).

In Nordrhein-Westfalen gibt es bereits am Dienstag Warnstreiks

In Hessen entscheide sich im Laufe des Montags nach den aktuellen Verhandlungen, ob die Gewerkschaft dort ebenfalls zum Arbeitskampf aufruft, hieß es. In Bremen soll die Entscheidung am Mittwoch fallen.

In NRW kommt es bereits am Dienstag zusätzlich zu Donnerstag in den meisten Regionen zu Warnstreiks im ÖPNV. Dazu hatte die Gewerkschaft bereits in der vergangenen Woche angerufen. Am heutigen Montag sollen in dem Bundesland zudem Beschäftigte in den Verwaltungen und Kundenzentren die Arbeit niederlegen. Auch in Sachsen wird der Nahverkehr bereits am Montag bestreikt.

"In vielen Ländern stehen wir – im vierten Monat der Tarifrunde – leider immer noch am Anfang", teilte die Vize-Vorsitzende von Verdi, Christine Behle, mit. "Die Zeiten seien schwierig, heißt es von den Arbeitgebern. Allerdings können wir uns Zögerlichkeit am Verhandlungstisch nicht leisten, es müssen dringend Lösungen her."

Dieses Mal treffen die Warnstreiks weniger Bundesländer als bei den vorigen Ausständen, bei denen teils über mehrere Tage hinweg der kommunale Nahverkehr nahezu bundesweit zum Erliegen kam. Wie zuletzt dürfte es regional Unterschiede bei Streikdauer und -beginn geben.

Verhandlungen über bessere Arbeitsbedingungen

In den Tarifverhandlungen mit den kommunalen Arbeitgeberverbänden und Verkehrsunternehmen geht es in den meisten Bundesländern um bessere Arbeitsbedingungen im Rahmen der sogenannten Manteltarifverträge. Diese regeln etwa Arbeitszeit, Pausenlänge und freie Zeit zwischen den Schichten. In Bayern, Brandenburg, dem Saarland, Thüringen und bei der Hamburger Hochbahn wird zusätzlich über höhere Löhne und Gehälter verhandelt.

Verschont von Arbeitskämpfen blieb bisher vor allem Niedersachsen. Dort gilt bis Ende März eine Friedenspflicht während der nicht gestreikt werden darf.