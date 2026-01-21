AZ-Plus
  • Auch in München: US-Sänger Jason Derulo im Februar in Deutschland auf Tour

Auch in München: US-Sänger Jason Derulo im Februar in Deutschland auf Tour

Fünf Konzerte in kurzer Zeit: Der US-Sänger kommt mit seinen Hits im nächsten Monat nach Deutschland – los geht es in Hannover.
AZ/ dpa |
Am 20. Februar tritt Jason Derulo zunächst in Hannover auf. (Archivbild)
Am 20. Februar tritt Jason Derulo zunächst in Hannover auf. (Archivbild) © Britta Pedersen/dpa
Hannover

US-Sänger Jason Derulo ("Savage Love") legt auf seiner "The Last Dance World Tour" fünf Stationen in Deutschland ein. Am 20. Februar tritt der 36-Jährige zunächst in Hannover in der ZAG Arena auf, wie die Neuland Concerts GmbH mitteilte.

Es folgen demnach Konzerte in Hamburg (21.2.), München (26.2.), Stuttgart (27.2.) und Köln (28.2.). An diesem Freitag (23.1.) erscheint den Angaben nach Derulos neue EP "The Last Dance".

Der Sänger hat sich eine große Fangemeinde aufgebaut. Allein auf Instagram folgen ihm knapp 40 Millionen Menschen.

