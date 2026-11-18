Schon wieder kommt es am Mittwochmorgen auf Münchens Stammstrecke zu erheblichen Einschränkungen.

Seit Betriebsbeginn kommt es laut der Bahn zu erheblichen Störungen auf der Stammstrecken. (Archivbild)

Update, 14.50 Uhr: Die Oberleitungsstörung vom Mittwochmorgen scheint inzwsichen behoben zu sein, der Bahnverkehr sollte wieder planmäßig auf der Stammstrecke verkehren.

Update, 18.11., 9.33 Uhr: Nachdem am Dienstag die Beseitigung von Schienenfehlern zu erheblichen Einschränkungen auf der Stammstrecke geführt hat, läuft am Mittwoch immer noch nicht alles rund bei der S-Bahn.

Wegen einer Reparatur an der Oberleitung in Pasing sind am Mittwochmorgen zwischen Ostbahnhof und Pasing in Richtung Pasing keine Zugfahrten möglich. Die Zugfahrten von Pasing zum Ostbahnhof sind davon nicht betroffen. Die Linie S5 verkehrt nur zwischen Kreuzstraße und Ostbahnhof.

Aufgrund von Reparaturarbeiten an der Strecke fallen am Vormittag zahlreiche Züge der Linie S 3 des 10-Minuten-Takts aus.

Die Schienenfehler zwischen Donnersbergerbrücke und Laim, die am Dienstag zum S-Bahn-Chaos führten, konnten laut Deutscher Bahn in der Nacht auf Mittwoch planmäßig behoben werden. Dazu wurden die betroffenen Schienen mit einem Spezialfahrzeug ausgewechselt. An den Schienen waren bei einer Regelinspektion Unregelmäßigkeiten entdeckt worden.

Beseitigung von Schienenfehlern sorgt für S-Bahn-Chaos

Ursprungsmeldung vom 17.11.: Pendlerinnen und Pendler müssen sich in München länger auf Verspätungen und Zugausfälle einstellen als gedacht. Grund ist eine Reparatur an der Stammstrecke. Bereits seit "Betriebsbeginn kommt es deswegen an der Strecke zu erheblichen Einschränkungen auf der Stammstrecke", so die Deutsche Bahn (DB) am Dienstagvormittag (17.11.). Jetzt ist klar, dass die Reparaturen noch längere Zeit in Anspruch nehmen werden. Wie die DB informiert, müssen Fahrgäste noch bis einschließlich Mittwoch, 10 Uhr mit erheblichen Einschränkungen rechnen.

Beseitigung von Schienenfehlern

Wie die AZ auf Anfrage erfuhr, konnten kurzfristig eingeplante Bauarbeiten in der Nacht zum Dienstag auf der Stammstrecke nicht wie vorgesehen durchgeführt werden. Dabei ging es nach Angaben der Bahn um die Beseitigung von Schienenfehlern. Wie eine DB-Sprecherin mitteilt, dürfen die S-Bahnen stadtauswärts zwischen Donnersbergerbrücke und Laim damit "aktuell nur mit verminderter Geschwindigkeit" fahren.

Das hat Folgen für den S-Bahnverkehr auf der Stammstrecke. So entfällt die Linie S1 zwischen Leuchtenbergring und Hauptbahnhof. Die Linien S3, S4, S7, S8 und S20 fahren demnach aktuell ohne Einschränkungen durch die Stammstrecke. Nach derzeitigem Stand sollen laut Bahn die Schienenfehler, die bei einer Regelinspektion am Montag festgestellt wurden, heute Nacht beseitigt werden. Auf der Seite der Bahn ist von 20 Uhr die Rede. Fahrgäste sollten sich vorab jeweils zu ihren Verbindungen informieren und auch alternative Verkehrsmittel wie U-Bahn, Bus und Tram nutzen. Stets aktuelle Informationen zur Betriebslage finden Fahrgäste unter Störungen, Verspätungen und Ausfälle auf den Strecken der S-Bahn München.

So weichen die S-Bahnen aus

So entfällt die S1 zwischen Leuchtenbergring und Hauptbahnhof. Zwischen Hauptbahnhof und Moosach verkehre sie ohne Halt auf der Stammstrecke. Die S2 werde zwischen Riem und Ostbahnhof in Richtung Obermenzing umgeleitet und fahre die Stammstrecke nicht an.

Die S5 verkehre nur zwischen Kreuzstraße und Giesing. Die S6 fahre nur zwischen Tutzing und Gauting sowie Ebersberg und Ostbahnhof. Ein Ersatzverkehr mit Bussen sei wegen Bauarbeiten zwischen Gauting und Pasing eingerichtet.

Alle Ausfälle und Alternativen im Überblick

Die S 1 entfällt zwischen Leuchtenbergring und Hauptbahnhof und fährt abweichend der regulären Linienführung wie folgt:

S 1 Freising/Flughafen -> Hauptbahnhof (Gleise 27-36)

Verkehrt von Freising/Flughafen -> ohne Halt an der Hackerbrücke → Hauptbahnhof (Gleise 27-36).

Hauptbahnhof (Gleise 27-36) → Freising/Flughafen ohne Halt bis Moosach

Alternativen:

Moosach ↔ Marienplatz: U3

Feldmoching ↔ Hauptbahnhof: U2

Moosach ↔ Pasing: Bus 162

S 2 Petershausen ↔ Markt Schwaben ↔ EV ↔ Erding

Die Linie S2 zwischen Obermenzing → Ostbahnhof → Riem → Markt Schwaben verkehrt auf Regelweg ab Markt Schwaben → Ersatzverkehr → Erding

Die Linie S2 wird zwischen Riem → Ostbahnhof Gleis 7-13 (Fernbahn) → Obermenzing wird umgeleitet. Die Stammstrecke wird nicht angefahren. (Bitte vorhandenen Bauarbeiten berücksichtigen Dachau/Erdweg ↔ Altomünster es besteht Ersatzverkehr mit Bussen ).

S 3 Mammendorf ↔ Holzkirchen

Die Linie S 3 verkehrt auf dem Regelweg.

S 4 Geltendorf ↔ Trudering

Die Linie S 4 verkehrt auf dem Regelweg.

S 5 Kreuzstraße ↔ Ostbahnhof

Verkehrt nur Kreuzstraße ↔ Ostbahnhof.



Alternative:

Giesing ↔ Pasing: S 3 Richtung Mammendorf

Pasing ↔ Weßling: S 8 Richtung Herrsching

S 6 Tutzing ↔ Gauting ↔ BNV ↔ Pasing

Ostbahnhof ↔ Ebersberg

Die S6 verkehrt nur Tutzing ↔ Gauting. Zwischen Gauting ↔ Pasing besteht wegen Bauarbeiten Ersatzverkehr mit Bussen.

Die S6 verkehrt nur Ebersberg ↔ Ostbahnhof.

S 7 Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36

Die S7 verkehrt auf dem Regelweg Wolfratshausen ↔ Hauptbahnhof Gleis 36

S 8 Herrsching ↔ Flughafen

Die Linie S 8 verkehrt auf dem Regelweg.

S 20 Höllriegelskreuth ↔ Pasing

Die Linie S 20 verkehrt auf dem Regelweg.