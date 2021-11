Auch am Freitag wieder 3G-Kontrollen der MVG

Die allermeisten Münchner halten sich an die Regeln, es gibt nur wenige Beanstandungen.

Auch am Freitag gibt es wieder 3G-Kontrollen am Stachus.

München - Auch am Freitag sind am Vormittag wieder die Kontrolleure von MVG und Polizei auf der Stammstrecke aktiv. Es ist der dritte Tag, an dem die Schwerpunktaktion durchgeführt wird. Es geht dabei um die Einhaltung der seit Mittwoch geltenden 3G-Regeln im Öffentlichen Nahverkehr.

Bei Verstoß droht ein Bußgeld

Am Donnerstag standen die Kontrolleure ab zirka 9 Uhr erneut am Stachus im Zwischengeschoss am Abgang zur U4 und U5. Alle, die zur U-Bahn wollten oder aus der U-Bahn kamen, mussten eine Impfbescheinigung oder einen negativen Coronatest vorzeigen. Bei Verstößen drohen 55 Euro Bußgeld.

Bereits am Mittwoch fand am Stachus eine zweistündige Schwerpunktkontrolle statt. Dabei wurden nach Polizeiangaben 1.200 Fahrgäste kontrolliert. Lediglich 26 Personen waren ohne entsprechende Zertifikate unterwegs. In nur einem Fall gab es eine Anzeige. Die Kontrollen werden in den kommenden Tagen fortgesetzt.