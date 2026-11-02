Au, Moosach, Obersendling: Hier baut die Stadt neue Spielplätze und Grünanlagen

Spielgeräte und Sportangebote: Drei große Grünanlagen im Stadtgebiet werden aufgehübscht oder neu geschaffen, auch für viele weitere Maßnahmen gibt es Geld. Was die Stadt wo plant.

Die Stadt hübscht ihre Grünflächen auf: Der Kronepark in der Au bekommt neue Spielgeräte und eine Toilette, in Moosach entstehen neue Spielangebote für Kleine und Freizeit- und Sportangebote für Jugendliche und in Obersendling soll eine ganz neue Grünfläche entstehen.

Kronepark: Neue Spielgeräte und eine öffentliche Toilette

Der Kronepark in der oberen Au ist ein kleines Idyll und bei den Anwohnern aus der Au und Obergiesing sehr beliebt. Nicht nur der Spielplatz, auch die umliegenden Wiesen werden rege genutzt. Wie die Stadt nun beschlossen hat, soll die rund 1,9 Hektar große Grünfläche einladender gestaltet werden und "den aktuellen Anforderungen an öffentliche Freiräume sowie der gestiegenen Bevölkerungszahl gerecht werden", so heißt es in einer Mitteilung. Nahe dem Kronepark sind große Neubaugebiete auf dem ehemaligen Paulanergelände entstanden.

Laut den jetzt gefassten Plänen bekommt der Kronepark eine umfassende Sanierung, die die historische Substanz bewahre und gleichzeitig moderne, inklusive Freiraumangebote schaffe, so die Stadt. Im Kronepark gibt es viele große alte Bäume; diese werden im Planungskonzept berücksichtigt, ebenso die sonstigen "naturräumlichen Gegebenheiten und die ursprüngliche Parkgestaltung".

Gelder stammen aus Kompensationen für die Paulaner-Areal-Neubauten

Im Fokus stehen ein barrierefreier, gender- und inklusionsgerechter Spielbereich für Kinder, ein vielfältiger Aktivbereich für sportliche Betätigungen, ruhige Aufenthaltsflächen sowie eine neue Toilettenanlage. Außerdem sollen die Wege und die Beleuchtung modernisiert werden.

Der Baubeginn mit Baumschutz-Maßnahmen und dem Errichten der Toilettenanlage ist für das Frühjahr 2028 geplant. Die genehmigten Projektkosten liegen bei 3,45 Millionen Euro. Diese werden mit Kompensationszahlungen aus dem Siedlungsprojekt an der Regerstraße, also besagten Paulaner-Neubauten, finanziert, erklärt das Baureferat.

Zu Beginn der Planung Anfang 2024 hatte das Referat ein Beteiligungsverfahren mit einer Schulklasse und drei Kindertagesstätten durchgeführt, das mit dem Bezirksausschuss abgestimmt war. Der Großteil der Wünsche und Anregungen der Kinder konnte in die Planung integriert werden, so heißt es.

Klettern, rutschen und Wasserspiel – und Angebote für Jugendliche

Auch die öffentliche Grünanlage an der Bingener-/Triebstraße in Moosach wird aufgewertet und umgestaltet, hat der Stadtrat beschlossen. So solle sie für alle Altersgruppen attraktiv werden, auch weil es im Einzugsgebiet zu wenige Spielflächen gibt, so die Stadt.

Geplant sind neue inklusive Spielbereiche für Kinder mit Kletterangebot, verschiedenen Rutschen, Schaukeln, einer Seilbahn und einem Wasserspielbereich.

Für Jugendliche entsteht zudem eine moderne Skateanlage sowie ein Parkourbereich mit einem rollstuhlgerechten Trampolin. Tischtennisplatten runden das Sportangebot ab.

Die Jugendspielbereiche werden beleuchtet, ein neu angelegter Weg verbindet ringförmig alle Bereiche und im Nordosten entsteht ein neuer Zugang. Den vorhandenen Baumbestand, der die Grünanlage rahmt, ergänzt das Baureferat um 26 neue Bäume.

Auch hier hatte das Baureferat ein umfangreiches Beteiligungsverfahren mit Kindern und Jugendlichen durchgeführt, dessen Ergebnisse die Grundlagen der Planung bilden. Gefördert wird das Projekt mit einem Budget von 3,7 Millionen Euro durch das Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm "Sozialer Zusammenhalt". Ende 2029 soll alles fertig sein.

Eine Grünfläche für die "Hofmann Höfe"

In Obersendling entsteht auf dem ehemaligen Werksgelände der Siemens AG mit den Hofmann Höfen ein neues Quartier mit 1500 Wohnungen. Dazu sind freilich auch öffentliche Grünflächen geplant; sie umfassen rund 1,5 Hektar und müssen von der Erschließungsträgerin finanziert und hergestellt werden. Die Planung sei eng mit dem Baureferat abgestimmt worden, heißt es.

Im Zentrum des neuen Stadtquartiers entsteht ein Quartiersplatz mit barrierefreien Sport- und Bewegungsangeboten, darunter eine Calisthenics-Anlage mit Fitnessgeräten. Eine begrünte Pergola und Flächen für Veranstaltungen und Sport ergänzen das Angebot.

Die Grünflächen im Quartier sollen attraktive Spiellandschaften für Kinder bieten, darunter einen Wasserspielplatz, Kletter- und Schaukelmöglichkeiten sowie barrierefreie Spielgeräte. Für Schulkinder gibt es einen Kletterseilgarten und ein Rollstuhlkarussell.

Die westliche Fläche bildet einen naturnahen Übergang zum Siemenswäldchen mit neuen Wegen, naturnahen Aufenthaltsbereichen und artenreichen Saum- und Biodiversitätsflächen. Insgesamt wird der Baumbestand um rund 60 neue Bäume ergänzt. Die Umsetzung erfolgt in mehreren Bauabschnitten.

Das waren noch nicht alle Maßnahmen: Zusätzlich hat der Stadtrat in der vergangenen Woche die Mittel für den Neubau der öffentlichen Grünfläche "An der Seidlbreite", die Gestaltung der öffentlichen Grünfläche 4 – Westteil in den Grünflächen in Neufreimann, den Erstausbau von Jugend-, Sport- und Freizeitangeboten im Freihamer Park, den Bau einer neuen Grünanlage mit Spielplatz an der Stolzhofstraße und die Schaffung einer Biotopvernetzungszone im Kirschgelände bewilligt.