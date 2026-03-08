Attacke auf Israelisches Generalkonsulat: Steinewerfer löst Großeinsatz der Polizei aus

Ein Mann hat am Samstagnachmittag Steine in Richtung des Israelischen Generalkonsulats am Karolinenplatz in München geworfen. Ein verdächtiger Rucksack stellte sich als harmlos heraus. Zudem rief er "Allahu Akbar". Der Mann wurde festgenommen.

Ein Mann hat am Samstagnachmittag zunächst Steine gegen das Israelische Generalkonsulat am Karolinenplatz geworfen. Zudem soll er dabei "Allahu akbar!" (Allah ist groß) gerufen haben. In der Nähe wurde außerdem ein verdächtiger Rucksack gefunden. Umgehend wurde im Polizeipräsidium Großalarm ausgelöst.

Starke Polizeikräfte riegeln die Umgebung ab

Ein Großaufgebot der Polizei wurde zum Karolinenplatz geschickt, das die Umgebung weiträumig abriegelte. Straßenabsperrungen wurden errichtet, die Anwohner rund um den Platz wurden aufgefordert, die Balkone nicht zu betreten. Spezialkräfte der Polizei rückten an. Ein speziell ausgerüsteter Roboter kam zum Einsatz. Das ferngesteuerte Kettenfahrzeug sollte den verdächtigen Rucksack untersuchen. Auch Bombenexperten in Schutzkleidung waren im Einsatz. Der Inhalt des abgestellten Rucksacks stellte sich später als harmlos heraus, wie ein Polizeisprecher der AZ am Sonntag bestätigte.

Tatverdächtiger offenbar ein Syrer

Der Verdächtige, der die Steine geworfen und Parolen gerufen hat, wurde von der Polizei festgenommen. Nach noch nicht bestätigten Informationen soll es sich um einen Syrer handeln. Die Hintergründe des Vorfalls werden untersucht. Ob der verdächtige Rucksack dem Steinewerfer gehört, ist noch nicht bekannt.

Generalkonsulin zeigt sich tief betroffen

Talya Lador-Fresher, die israelische Generalkonsulin, schrieb als Reaktion auf den Vorfall auf Instagram und bei X (früher Twitter): "Wieder einmal ein Versuch, unser Generalkonsulat anzugreifen." "Terror und tödliche Ideologie kennt keine Grenzen, und es ist unser gemeinsames Ziel, ohne Bedrohungen zu leben." Die Diplomatin dankte der Münchner Polizei für deren Einsatz.

Mehrere Anschläge innerhalb der letzten zwei Jahre

In den vergangenen Jahren war das Generalkonsulat mehrmals Ziel von Angriffen: Im Mai 2024 hatten Unbekannte die Attrappe eines Molotow-Cocktails über den Sicherheitszaun des Generalkonsulates geworfen: Es handelte sich um eine Plastikflasche, in der sich eine Kugel befand.

Im September 2024 verübte ein islamistisch motivierter 18-Jähriger aus dem Salzburger Land mit einem alten Armeekarabiner aus der Schweiz einen Anschlag auf das israelische Generalkonsulat. Er feuerte mehrmals mit der Waffe, bevor Polizisten ihn stellten. Der 18-Jährige wurde niedergeschossen und erlag seinen Verletzungen noch am Tatort.