Attacke am Ostbahnhof: Betrunkener stößt Mann fast ins Bahngleis

Dramatischer Vorfall am Ostbahnhof. Ein 47-Jähriger wird festgenommen. Die Bundespolizei ermittelt.

München - Ein Geschäftsreisender (47) aus Südafrika hat am Montagabend nach Angaben der Bundespolizei versucht, am Bahnsteig des Ostbahnhofs einen wartenden Passagier absichtlich ins Gleis zu stoßen.

Betrunkener stößt Mann "völlig grundlos"

Der 34-jährige Pakistani aus Erding stürzte zu Boden, blieb aber kurz vor der Bahnsteigkante liegen. Zeugenaussagen und Auswertungen von Videosequenzen der Bahnsteigkameras ergaben, dass der Verdächtige "völlig grundlos" handelte, so ein Sprecher der Bundespolizei. Der 47-Jährige habe "sehr heftig gestoßen".

Der Mann aus Südafrika wurde von Beamten vorläufig festgenommen. In der Vernehmung gab der 47-Jährige an, dass er und ein Begleiter auf Geschäftsreise in München seien und sie am Montagnachmittag ein Wirtshaus besucht hätten, in dem sie viel getrunken hätten. Ein Alkoholtest ergab bei dem Geschäftsmann einen Wert von 1,86 Promille.

Verfahren wegen Körperverletzung

Die Bundespolizisten nahmen die Personalien des Verdächtigen auf und leiteten ein Verfahren wegen Körperverletzung ein. Zudem musste der Mann eine Sicherheitsleistung in Höhe von 150 Euro hinterlegen. Anschließend wurde der Geschäftsmann wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Opfer wurde durch die Attacke nur leicht verletzt.