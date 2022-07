Arnulfstraße bekommt ein Alten- und Service-Zentrum

Für Senioren eröffnet in Neuhausen eine neue Einrichtung. Sie kostet zehn Millionen.

München - An der Arnulfstraße in Neuhausen entsteht ein neues Alten- und Service-Zentrum (ASZ). Das hat der Stadtrat gestern im Sozialausschuss beschlossen. Zehn Millionen Euro soll das Projekt kosten, Baubeginn ist voraussichtlich 2024.

Derzeit 32 Alten- und Service-Zentren in München

Im Neubau wird es unter anderem eine Nähstube, einen Reparatur- und einen Musikübungsraum geben, in dem auch Chorproben stattfinden können. Auch eine Küche ist vorgesehen. Hier wird Mittagessen zubereitet, das für arme Senioren kostenlos ist.

Momentan gibt es in München 32 Alten- und Service-Zentren. Auf Initiative der SPD/Volt-Fraktion startete die Stadt eine Ausbauoffensive. Neben Neuhausen sind neue Einrichtungen in Berg am Laim, Lochhausen, Aubing, Laim und Hadern geplant. Noch in diesem Jahr wird auch am Stanigplatz im Hasenbergl ein neues ASZ eröffnet.