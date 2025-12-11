Ab 1. Januar erhöht die Stadt wieder die Einkommensgrenze für die vielen Vergünstigungen.

Auch im Haus der Kunst ist der Eintritt für Besitzer des München-Passes vergünstigt. (Archiv)

München ist teuer. Wer unter einer gewissen Einkommensgrenze liegt, kann bei der Stadt den München-Pass beantragen und erhält Vergünstigungen. Unter anderem die Monatskarte S für die MVV und vergünstigte Tageskarten, ermäßigter oder freier Eintritt in Schwimmbäder, ermäßigte Gebühren für Stadtbibliothek, Volkshochschule sowie für Museen, Konzerte, Theater und Kinos.

München-Pass: Neue Grenze ab 1.1.2026

Den München-Pass beantragen kann, wer Grundsicherung oder Bürgergeld, Wohngeld oder Kinderzuschlag bezieht, außerdem Asylbewerber und auch Münchner, deren Einkommen unter einer festgelegten Grenze liegt.

Diese Einkommensgrenze hat die Stadt nun für das kommende Jahr erneut angehoben: Sie liegt ab 1. Januar 2026 bei 1900 Euro im Monat netto für einen Ein-Personen-Haushalt. Das ist eine Erhöhung um 80 Euro.

Es sei "wichtig, dass sich Rentner und Arbeitnehmer mit geringem Einkommen in München nicht ausgeschlossen fühlen", sagt dazu die SPD-Fraktionsvorsitzende Anne Hübner.

Laut Sozialreferat kostet das die Stadt nicht mehr, da im Verlauf eines Jahres Münchner den Anspruch auf den München-Pass verlieren, weil ihr Einkommen steigt. Außerdem nehmen erfahrungsgemäß nicht alle die Vergünstigungen in Anspruch, die berechtigt wären.

München-Pass online beantragen

Sie wollen wissen, ob Sie berechtigt sein könnten, den München-Pass zu erhalten? Hier können Sie das auf den Seiten der Stadt München überprüfen und auch beantragen: