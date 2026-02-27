Arbeitslosenzahlen in München im Februar leicht gesunken

Die Zahl von Arbeitslosen in München ist im Februar 2026 leicht zurückgegangen. Grund zur Freude ist dies allerdings nicht, denn von Aufschwung kann man nicht sprechen.

Die Arbeitslosenzahlen sind im Februar 2026 leicht zurückgegangen, von Aufschwang kann aber nicht die Rede sein. (Archivbild)

Die Arbeitslosenquote ist im Agenturbezirk München saisonbedingt leicht zurückgegangen. Im Februar 2026 liegt diese bei 5,3 Prozent und damit 0,1 Punkte weniger als noch im Vormonat. Im Vergleich zum Februar 2025 ist der Wert jedoch um 0,3 Prozentpunkte leicht angestiegen.

Im Februar 2026 waren damit 4887 mehr arbeitslose Personen gemeldet als noch im Vorjahresmonate ein Anstieg um 8,8 Prozentpunkte.

Die für die schwache Dynamik am Arbeitsmarkt verantwortliche Konjunkturlage spiegelt sich auch in den gemeldeten Stellen wider, die zwar ebenso im Vergleich zum Januar leicht ansteigt (um 12,2 Prozentpunkte), gegenüber dem Vorjahresmonat aber um 14,5 Prozentpunkte sinkt.

Arbeitslosigkeit in Bayern im Vergleich zum Vorjahr angestiegen

In Bayern ist die Arbeitslosigkeit im Februar im Vergleich zum Vorjahresmonat um 0,2 Punkte leicht angestiegen und liegt nun, wie schon im Januar 2026, bei 4,4 Prozent. Derzeit sind im Freistaat insgesamt 341.061 Menschen arbeitslos gemeldet – das sind 3716 weniger als im Januar, aber 14.549 mehr als im Februar vor einem Jahr – ein weiterer Indikator für die Stagnation am bayerischen Arbeitsmarkt. Für Bayern ist dies der höchste Februarstand seit 2010.

Bundesweit über drei Millionen Arbeitslose

Bundesweit sind derzeit 3.070.000 Personen arbeitslos gemeldet. Die Quote lag im Bund im Februar bei 6,5 Prozent, ein leichter, saisonbedingter Rückgang von 0,1 Punkte im Vergleich zum Januar, aber 0,1 Punkte höher als im Februar des Vorjahres.