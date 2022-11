Arbeiten bei REWE: So sieht ein Tag als Auslieferungsfahrer aus

Als Auslieferungsfahrer beim REWE Lieferservice ist man das Gesicht des Unternehmens. Es gibt für die Mitarbeiter bei REWE Weiterbildungsmöglichkeiten, eine betriebliche Altersvorsorge, zusätzlichen Urlaub, bezahlte Überstunden sowie flexible Arbeitszeiten.

14. November 2022 - 14:01 Uhr

Mit einer Begrüßung durch die motivierten Kollegen fängt der Arbeitstag als Auslieferungsfahrer des an. Nachdem man seine technischen Geräte inklusive der digitalen Tourenpläne abgeholt hat, geht es zum Lieferwagen.

Das Team der Kommissionierung hat die Bestellungen schon vorbereitet, der Fahrer räumt die Ware eigenständig und sicher in den Wagen. Die Fahrer fühlen sich sicher hinter dem Steuer, selbst im dichtesten Stadtverkehr geht es problemlos zu den Kunden – Firmen, Familien, Kindergärten und Personen, denen die Zeit für einen Supermarktbesuch fehlt. So zaubern die REWE-Auslieferungsfahrer sowie Abteilungsleiter und Schichtleiter diesen Menschen ein Lächeln auf das Gesicht,

Komm ins REWE-Team

Es gibt für die Mitarbeiter bei REWE Weiterbildungsmöglichkeiten, eine betriebliche Altersvorsorge, zusätzlichen Urlaub, bezahlte Überstunden sowie flexible Arbeitszeiten. Unter finden Interessierte weitere Informationen sowie die Möglichkeit .

Tür auf, Lebensmittel rein – der REWE Lieferservice

Als Auslieferungsfahrer des REWE Lieferservice bringt man frische Lebensmittel bis an die Wohnungstür – und das verlässlich und zu konstant bleibenden Liefergebühren zwischen null und 5,90 Euro, je nach Zeitfenster und Warenkorb. Ein Großteil der Münchner kommt in den Genuss der kostenfreien Lieferung. Bei der Erstbestellung fällt keine Liefergebühr an. Außerdem wird erst nach Lieferung bezahlt.

Den Einkauf erledigen ohne Supermarktbesuch – die Lieferung erfolgt durch die freundlichen Auslieferungsfahrer bis an die Wohnungstür und in jedes Stockwerk.

Vor der Fahrt laden die Auslieferungsfahrer die Lebensmittel in ihren Wagen ein. © REWE

Der REWE Lieferservice bringt die Lebensmittel pünktlich zum Wunschtermin: immer Montag bis Samstag von 7 bis 22 Uhr: je nach Verfügbarkeit morgens bestellen, am gleichen Tag abends geliefert bekommen.

Bestellung auf Knopfdruck

Einkaufen beim REWE Lieferservice geht ganz einfach: Per oder auf können Kunden ihre Bestellung aufgeben. Mehr als 15.000 Produkte stehen rund um die Uhr zur Auswahl, vom frischen Salat über den tiefgekühlten Fisch bis hin zu Drogerieartikeln wie Zahnpasta oder Windeln. Zum Schluss kann der Besteller einen Wunschtermin für die Lieferung bestimmen. Die Mitarbeiter kontrollieren im Lager jedes Produkt, bevor es sorgfältig für die Lieferung verpackt wird.

Dank der Kühlung in den Fahrzeugen kommen die Produkte frisch bei den Kunden an. Egal, ob es sich um frische, trockene oder tiefgekühlte Ware handelt. Die Lieferfahrer bringen den Einkauf bis an die Wohnungstür und nehmen sogar Pfand wieder mit – ganz gleich, in welcher Etage die Kunden wohnen.

Über die Funktion " " sind alle bereits gekauften Produkte einsehbar. Wer öfter das Gleiche kauft, kann seine Lieblingsprodukte als Favoriten speichern. Warenkorbvorschläge garantieren schnelleres Einkaufen für Familien, Singles oder das Büro: mit dem

© Rewe

Mehr Informationen unter: