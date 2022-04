Arbeiten an der Zweiten Stammstrecke in München: Sperrungen und Ausfälle in den Osterferien

Zugausfälle, Sperrungen und Schienenersatzverkehr: In den Osterferien müssen sich S-Bahn-Nutzer in München auf umfangreiche Bauarbeiten auf der Stammstrecke einstellen.

In den Osterferien arbeitet die Deutsche Bahn im Bereich Laim an Oberleitungen, Weichen und Signalanlagen für die Zweite Stammstrecke.

München - Wer in den Osterferien regelmäßig mit der S-Bahn unterwegs ist, muss deutlich mehr Zeit einplanen und eventuell auf andere Verkehrsmittel umsteigen.

Bauarbeiten: Nur Linie S7 zu keinem Zeitpunkt betroffen

In drei Phasen wird im Bereich Laim an Oberleitungen, Weichen und Signalanlagen für die Zweite Stammstrecke gearbeitet, teilte die Deutsche Bahn am Dienstag mit - exakt fünf Jahre nach dem Spatenstich für die zweite zentrale Strecke durch das Zentrum der Landeshauptstadt.

Auch beim Regionalverkehr wird es dadurch zu Änderungen kommen. Nur die Linie S7 ist zu keinem Zeitpunkt betroffen. Von diesem Freitag an bis Gründonnerstag gibt es nach DB-Infos nur in den Nächten Einschränkungen, tagsüber fahren die Bahnen nach dem regulären Fahrplan.

Über Ostern Schienenersatzverkehr zwischen Pasing und Hackerbrücke

Am Gründonnerstag dann verkehren tagsüber bereits weniger Züge auf der Stammstrecke, neben der S7 fahren noch die S1 und die S2 bis etwa 20.30 Uhr im gewohnten Takt. Andere Linien beginnen beziehungsweise enden bereits vorzeitig oder fahren ohne anzuhalten an Haltestellen vorbei.

Von 22.30 Uhr am Gründonnerstag an wird die Stammstrecke dann bis einschließlich Ostermontag im Bereich Laim komplett gesperrt. Die Fahrgäste müssen zwischen Pasing und Hackerbrücke auf den Schienenersatzverkehr umsteigen.

Die Bahn kündigte an, umfassend über die Änderungen zu informieren; in der Fahrplanauskunft seien sie bereits eingearbeitet. Das heißt: Wer seine Fahrt mit der App, auf der Webseite oder am Automaten plant, bekommt automatisch die schnellste Verbindung angezeigt. Hier sind die Ausfallzeiten im Überblick:

Phase 1: 8. April bis 13. April

Einschränkungen nur in Nächten, tagsüber regulärer Verkehr; die S7 fährt als einzige Linie ohne Einschränkungen. Andere Linien beginnen/enden vorzeitig.

Nächte 8./9. und 9./10. April, jeweils ab 22.30 Uhr: SEV zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing/Moosach/Allach.

Nacht 10./11. April ab 22.30 Uhr: SEV zwischen Laim und Pasing/Allach.

Nächte 11./12. bis 13./14. April, jeweils ab 20.30 Uhr: Die S3 fährt als einzige Linie zwischen Donnersbergerbrücke und Pasing im Halbstundentakt.

Phase 2: 14. April (Gründonnerstag) von Betriebsbeginn bis 22.30 Uhr

Weniger Fahrten durch die Stammstrecke: Die S7 fährt durchgehend wie gewohnt, die S1 und S2 fahren bis etwa 20.30 Uhr wie gewohnt. Die S8 verkehrt bis 20.40 Uhr ebenfalls auf dem üblichen Weg und als einzige Linie zwischen Pasing und Laim.

Ab 20.40 Uhr fährt statt der S8 die S3 durch die Stammstrecke. Zwischen Pasing und Hauptbahnhof können Fahrgäste den Regionalverkehr nutzen, der ohne Einschränkungen verkehrt. Außerdem verbindet die S4 im 20-Minuten-Takt Pasing mit dem U-Bahnhof Heimeranplatz.

Die Änderungen je Linie:

S1 beginnt/endet ab 20.30 Uhr in Moosach bzw. am Hbf (ohne Zwischenhalt).

beginnt/endet ab 20.30 Uhr in Moosach bzw. am Hbf (ohne Zwischenhalt). S2 : Ab 20.30 Uhr fährt die S2 Ost nur bis/ab Ostbahnhof und die S2 West ab Obermenzing ohne Halt bis Hbf.

: Ab 20.30 Uhr fährt die S2 Ost nur bis/ab Ostbahnhof und die S2 West ab Obermenzing ohne Halt bis Hbf. S3 entfällt tagsüber zwischen Pasing und Ostbahnhof. Ab 20.40 Uhr fährt sie anstelle der S8 durch die Stammstrecke im Halbstundentakt. Auf der S3 West entfallen die Züge des 10-Minuten-Takts.

entfällt tagsüber zwischen Pasing und Ostbahnhof. Ab 20.40 Uhr fährt sie anstelle der S8 durch die Stammstrecke im Halbstundentakt. Auf der S3 West entfallen die Züge des 10-Minuten-Takts. S4 : Die S4 West beginnt/endet am Heimeranplatz (ab/bis Pasing ohne Zwischenhalt). Dort besteht Umsteigemöglichkeit zur U4/U5 sowie zur S7 Richtung Innenstadt. Ab 20.40 Uhr beginnt/endet die S4 West bereits in Pasing. Die S4 Ost entfällt ganztags zwischen Pasing und Trudering.

: Die S4 West beginnt/endet am Heimeranplatz (ab/bis Pasing ohne Zwischenhalt). Dort besteht Umsteigemöglichkeit zur U4/U5 sowie zur S7 Richtung Innenstadt. Ab 20.40 Uhr beginnt/endet die S4 West bereits in Pasing. Die S4 Ost entfällt ganztags zwischen Pasing und Trudering. S6 entfällt zwischen Pasing und Laim, ab 20.40 Uhr entfällt sie zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke. S8: Ab 20.40 Uhr beginnt/endet die S8 West am Hbf und hält nicht zwischen Pasing und Hbf. Die S8 Ost beginnt/endet an der Hackerbrücke. Die Züge des 10-Minuten-Takts entfallen.

entfällt zwischen Pasing und Laim, ab 20.40 Uhr entfällt sie zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke. S8: Ab 20.40 Uhr beginnt/endet die S8 West am Hbf und hält nicht zwischen Pasing und Hbf. Die S8 Ost beginnt/endet an der Hackerbrücke. Die Züge des 10-Minuten-Takts entfallen. S20 entfällt. Ersatzweise fährt die S4 ab Pasing im 20-Minuten-Takt zum Heimeranplatz.

Phase 3: 14. April (22.30 Uhr) bis 19. April (4.40 Uhr)

Kein S-Bahnverkehr zwischen Pasing und Donnersbergerbrücke. Die S7 verkehrt regulär. Zwischen Pasing und Hackerbrücke ist Schienenersatzverkehr im Einsatz. Außerdem werden zwei MVG-Linien auf Bestellung der S-Bahn verstärkt: Die Tram 19 fährt Samstag und Sonntag im 5-Minuten-Takt zwischen Pasing und Ostbahnhof und die Buslinie 130 verbindet am Samstag im 10-Minuten-Takt den Bahnhof Pasing mit dem U-Bahnhof Westendstraße.

Zwischen Pasing und Hauptbahnhof können Fahrgäste auch den Regionalverkehr nutzen. Auch hier kommt es jedoch zu Fahrplanänderungen und es sind weniger Züge unterwegs als üblich. Die S-Bahnlinien verkehren wie folgt:

Aus/in Richtung Westen - S1 endet/beginnt am Hauptbahnhof und fährt zwischen Moosach und Hauptbahnhof ohne Zwischenhalt und nur im 30-Minuten Takt. In den Nächten 15./16. und 16./17. April besteht zwischen Hackerbrücke und Moosach SEV. Ab/bis Moosach kann auch die U3 und Tram 20 genutzt werden.

S2 endet/beginnt am Heimeranplatz. Sie verkehrt im Halbstundentakt und hält nicht zwischen Obermenzing und Heimeranplatz. Am Heimeranplatz besteht Umsteigemöglichkeit zur U4/U5 und zur S7 in Richtung Innenstadt.

S3, S4, S6, S8 enden/beginnen in Pasing.

Aus/in Richtung Osten - S2 endet Ostbahnhof.

S3, S6 beginnen/enden an der Donnersbergerbrücke; S4 entfällt; S8 endet an der Hackerbrücke.