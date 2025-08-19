Ein Apotheker in Neuhausen steht im Verdacht, rezeptpflichtige Beruhigungsmittel wie Pregabalin und Tavor illegal zu verkaufen. Ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz läuft.

Pregabalin und Tavor sind rezeptpflichtige Medikamente zur Behandlung von Angststörungen – bei falscher Anwendung besteht Abhängigkeitsgefahr (Symbolbild).

Anfang August erhielt die Kriminalpolizei München einen Hinweis darüber, dass in einer Apotheke in Neuhausen verschreibungspflichtige Medikamente ohne gültiges Rezept verkauft würden.

Beruhigungsmittel ohne Rezept verkauft

Konkret geht es dabei um Pregabalin und Tavor. Pregabalin wird unter anderem bei Angststörungen, Epilepsie und Nervenschmerzen eingesetzt, Tavor enthält den Wirkstoff Lorazepam, ein stark wirksames Beruhigungsmittel aus der Gruppe der Benzodiazepine. Beide Medikamente gelten als abhängig machend und dürfen nur unter ärztlicher Kontrolle abgegeben werden.

Im Laufe der Ermittlungen fiel der Verdacht auf einen 59-jährigen Mitarbeiter der Apotheke aus dem Landkreis München.

Verstoß gegen das Arzneimittelgesetz

Am Mittwoch, den 13. August 2025, wurde schließlich ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts München vollzogen. Ermittler rückten in den Apothekenräumen an und stellten Kassendaten sicher, die jetzt genau ausgewertet werden.

Der 59-Jährige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Gegen ihn läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz.