Anwohner-Protest zahlt sich aus: Das Candid-Tor wird niedriger

Seit Jahren sorgt das geplante Candid-Tor für Diskussionen. Nun gibt es einen neuen Entwurf für das Hochhausprojekt: Es soll niedriger werden als ursprünglich geplant. Am Wochenende können sich Interessierte selbst ein Bild machen.

Der neue Entwurf des Candid-Tors wurde 2026 im Rahmen eines zweifstufigen Workshops erarbeitet – etwas kleiner und schlanker fällt er aus.

Für das geplante Bauprojekt am Candidplatz gibt es einen überarbeiteten Entwurf. Etwas niedriger kommt der neue Plan daher: Das Hochhaus soll nun nur noch 60 Meter hoch werden – statt der ursprünglich geplanten 64 Meter.

Eine Überarbeitung der bestehenden Entwürfe hatte der Münchner Stadtrat Anfang 2026 gefordert. Der Bezirksausschuss Untergiesing und viele Anwohner hatten sich zuvor gegen die Höhe und das Volumen des ersten Entwurfs ausgesprochen. "Wir nehmen den Protest der Bevölkerung ernst", sagte SPD-Stadträtin Simone Burger damals zur AZ.

Aus dem ehemaligen Büro- und Ärztehaus soll eine vielseitig genutzte Immobilie werden. Laut Bauentwickler VALUES Real Estate entstehen dort Arbeitsplätze, Gesundheitsangebote, Kultur, Gastronomie, Nahversorgung und studentisches Wohnen. Das Konzept der acht übereinander gestapelten Würfel wurde im neuen Entwurf nicht grundsätzlich verändert. Etwas bunter und verspielter kommt er aber daher.

So sah der alte Entwurf aus – er polarisierte vor allem im Viertel. © Visualisierung: MVRDV

Workshop führte zu neuem Entwurf

Dem Neu-Entwurf ging ein zweistufiger Workshop voraus, an dem auch Lokalpolitiker in einer Jury beteiligt waren. Münchens Stadtbaurätin Prof. Dr. (Univ. Florenz) Elisabeth Merk sagte, der weiterentwickelte Entwurf für das "Candid-Tor" beweise, dass sich aufbauend auf den Ressourcen der bestehenden Stadt innovative Architektur entwickeln lässt – "und dabei neue Qualitäten für den öffentlichen Raum und die Nutzungen entstehen können."

Das Gebäude am Candidplatz soll künftig eine Geschossfläche von circa 31.700 Quadratmetern bieten. 70 Prozent des Bestandbaus bleiben erhalten. Momentan steht dort ein altes Ärztehaus, das teilweise weiter von Ärzten genutzt wird, teils leersteht und teils von Kulturschaffenden zwischengenutzt wird.

Innenhof am geplanten Candid-Tor in einer computergenerierten Illustration. © VALUES Real Estate

Pop-up-Markt am Wochenende – die Entwürfe sind auch zu sehen

Am Wochenende (13. bis 15. November) plant der Bauentwickler und Betreiber der Zwischennutzung einen Pop-up-Markt. 14 Aussteller präsentieren handwerklich hergestellte Wohnaccessoires, Kunst sowie Kunsthandwerk, Schmuck und Vintagemode. Auch für die Ohren und den Magen gibt's etwas: Das Programm wird durch offene Ateliers, Livemusik sowie Gastronomie ergänzt.

Außerdem zu sehen: eine Ausstellung über die neuen Entwürfe am Candidplatz. Diese läuft bis Mitte Dezember. Im neuen Jahr sollen die Ergebnisse des Workshopverfahrens dann im Referat für Stadtplanung und Bauordnung (Blumenstraße) gezeigt werden.

Für den Bauentwickler VALUES geht es jetzt in die nächste Projektphase: Ein Bebauungsplan wird ausgearbeitet. Die Öffentlichkeit soll weiter beteiligt werden.