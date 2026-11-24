Die Donnersbergerbrücke muss vollständig erneuert werden. Für die Neugestaltung hat die Stadt einen Ideenwettbewerb ins Leben gerufen. Die Grünen haben einen Vorschlag und dafür gleich einen offiziellen Antrag gestellt.

Die Donnersbergerbrücke ist mit durchschnittlich 125.000 Fahrzeugen pro Tag eine der meistbefahrenen innerstädtischen Brücken Europas. Wird künftig unter ihr geklettert?

Mit durchschnittlich 125.000 Fahrzeugen pro Tag ist die Donnersbergerbrücke eine der meistbefahrenen innerstädtischen Straßenbrücken Europas. Willy Astor hat ihr mit "Donnersberger Brückn" sogar ein Lied gewidmet. Darin heißt es unter anderem: "Donnersberger Brückn – pfeifst aus’m letzten Loch. Du Golden Gate für Arme, du bist ned schee."

Daran soll sich in Zukunft was ändern, denn die in die Jahre gekommene Donnersbergerbrücke soll bis in die 2040er Jahre vollständig erneuert werden.

Grüne wollen Boulderwand unter der Donnersbergerbrücke

Damit sich die neue Brücke dann nicht wie ein großer, trister, grauer Betonfaden durch die Stadt zieht, hat die Stadt München einen Wettbewerb ins Leben gerufen, bei dem die Bürgerinnen und Bürger Ideen zur Neugestaltung der Donnersbergerbrücke vorschlagen können.

Auch die Grünen im Münchner Stadtrat haben eine Idee: eine Kletterwand unterhalb der Brücke, ähnlich der "Riesigen Rosi" in Ramersdorf. Hier wurde eine Fußgängerunterführung unter der Rosenheimer Straße zu einem Bouldertunnel umgewandelt.

Bouldern im Tunnel: In der Fußgängerunterführung unter der Rosenheimer Straße kann gekraxelt werden. © sigi mueller

In einem Antrag an Oberbürgermeister Dominik Krause (Grüne) hat die Partei dieser Boulder-Idee nun offiziellen Charakter verliehen.

In dem Antrag werden das Planungsreferat, das Baureferat und das Referat für Bildung und Sport darum gebeten, "die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, dass ein Kollektiv oder ein Verein dort zukünftig ein kostenfreies Boulderangebot etablieren kann".

"Man könnte aus diesem Ort so viel mehr machen"

Die Grünen betonen, dass eine öffentliche Boulderwand unter der Donnersbergerbrücke für Belebung und ein stark erhöhtes Sicherheitsgefühl der Bürger sorgen würde. Zudem gäbe es in München bereits starke, organisierte und ehrenamtliche Strukturen, die für die Errichtung und Betreuung einer solchen öffentlichen Boulderwand infrage kommen.

"Niemand benutzt gerne die Fußgängerunterführung an der Donnersbergerbrücke. Dabei könnte man aus diesem Ort so viel mehr machen: eine gratis Sportfläche für alle. Bouldern kann man einfach ausprobieren und die ‚Riesige Rosi‘ zeigt, dass solche Angebote super funktionieren. Die Unterführung würde so besser genutzt, sie wäre ein freundlicher Ort, an den man gerne geht, statt ihn zu meiden", so Florian Schönemann, baupolitischer Sprecher der Fraktion Die Grünen – Rosa Liste.

Die Unterführung an der Donnersbergerbrücke lädt derzeit nicht zum Verweilen ein. (Archivbild) © IMAGO/Wolfgang Maria Weber

Der startete am 23. November, noch bis zum 13. Dezember 2026 können die Münchner Bürgerinnen und Bürger ihre Gedanken vorstellen.